“التحديث الجديد قالب الدنيا” واتساب الذهبي بيتحدى كل التطبيقات بمميزاته الجبارة

يحظى واتساب الذهبي بشعبية كبيرة بين المستخدمين لذلك يسعى الغالبية منهم إلى التحديث المستمر تجنبًا للحظر وأيضًا للحصول على مزايا كثيرة يتم توفيرها بعد كل تحديث والتي تعمل على تسهيل استخدام التطبيق وإرسال واستقبال الرسائل ومقاطع الصوت والفيديو بسهولة، فضلًا عن بعض الإمكانيات الأخرى التي لا توجد في التطبيق الأصلي.
آخر تحديث للواتساب الذهبي
واتساب الذهبي من أهم تطبيقات المراسلة الفورية التي يسعى الكثيرون إلى تحميله، لذلك تتوفر مجموعة من المميزات حول التطبيق ولعل من أبرزها الآتي:
- يعتبر واتس اب الذهبي هو النسخة المتطورة والتي تم تعديلها على يد المطور أبو عرب وهو يمني الجنسية.
- على الرغم من أن واتساب الذهبي هو النسخة المطورة من واتساب الأخضر الأصلي إلا أنه تمكن من التفوق عليها بفضل الميزات التي يتم إضافتها إليه باستمرار.
مميزات واتساب الذهبي
يعتبر تحديث واتساب الذهبي من أهم العمليات التي نالت انتشارًا واسعًا ويرجع الفضل في ذلك إلى بعض الميزات المتنوعة التي تحويها النسخة الجديدة مع كل تحديث:
- يتمكن المستخدم من إخفاء آخر ظهور له على التطبيق.
- أيضًا يتمكن المستخدم من مشاركة واستقبال ملفات الصور والفيديو بأحجام كبيرة.
- تم إضافة ميزة الرد التلقائي على الرسائل وبالتالي يكون التطبيق مناسب للأعمال التجارية.
- يمكن تفعيل خاصية الوضع الليلي في التطبيق وذلك لراحة العين من الإضاءة المرتفعة.
- بالإضافة إلى ذلك تم حل جميع المشكلات التي كانت موجودة في السابق على متجر الثيمات، ومن ثم تم إضافة الآلاف منها.
- تم إضافة ميزة فصل الإنترنت عن التطبيق بمفرده مما يساعد على استقبال الرسائل وإرسالها في الوقت الذي تحدده فقط.
- ظهور الرسائل الواردة من المجموعات والدردشات الشخصية التي يرسلها الآخرين إليك.
- تفعيل ميزة التسجيلات الصوتية تلقائيًا وبصورة متتالية.