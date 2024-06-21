“التحديث الجديد قالب الدنيا” واتساب الذهبي بيتحدى كل التطبيقات بمميزاته الجبارة

يحظى واتساب الذهبي بشعبية كبيرة بين المستخدمين لذلك يسعى الغالبية منهم إلى التحديث المستمر تجنبًا للحظر وأيضًا للحصول على مزايا كثيرة يتم توفيرها بعد كل تحديث والتي تعمل على تسهيل استخدام التطبيق وإرسال واستقبال الرسائل ومقاطع الصوت والفيديو بسهولة، فضلًا عن بعض الإمكانيات الأخرى التي لا توجد في التطبيق الأصلي.

آخر تحديث للواتساب الذهبي

واتساب الذهبي من أهم تطبيقات المراسلة الفورية التي يسعى الكثيرون إلى تحميله، لذلك تتوفر مجموعة من المميزات حول التطبيق ولعل من أبرزها الآتي:

يعتبر واتس اب الذهبي هو النسخة المتطورة والتي تم تعديلها على يد المطور أبو عرب وهو يمني الجنسية.

على الرغم من أن واتساب الذهبي هو النسخة المطورة من واتساب الأخضر الأصلي إلا أنه تمكن من التفوق عليها بفضل الميزات التي يتم إضافتها إليه باستمرار.

مميزات واتساب الذهبي

يعتبر تحديث واتساب الذهبي من أهم العمليات التي نالت انتشارًا واسعًا ويرجع الفضل في ذلك إلى بعض الميزات المتنوعة التي تحويها النسخة الجديدة مع كل تحديث: