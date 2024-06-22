هتلعب جاتا GTA 5 زي المحترفين! اعرف أخطر الشفرات الجديدة 2024 للكمبيوتر والموبايل وخليك جامد

تعتبر شفرات جاتا GTA 5 من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من اللاعبين، حيث تتيح لهم تلك الشفرات إمكانية الوصول إلى الكثير من السيارات والأسلحة والملابس وغيرهم الكثير من الأشياء التي تزيد من متعة اللعب، حيث تعد من أشهر الألعاب الرائعة التي يعشقها ويحبها الشباب، إذ تعزز الشفرات تجربتك داخل اللعبة وذلك من خلال المعدات المميزة، وسوف نوضح لكم كافة ما يتعلق بالشفرات خلال مقالنا.

شفرات جاتا GTA 5

توفر شفرات غش جاتا GTA 5 لجميع اللاعبين متعة تزيد من حماسهم وشغفهم خلال اللعب، وسوف نوضح تلك الشفرات فيما يلي:

شفرة عدم الإصابة لمدة تبلغ 5 دقائق PAINKILLER.

بينما شفرة الذخيرة والأسلحة هي TOOLUP.

كذلك شفرة تقليل بحث الشرطة عنك FUGITIVE.

وأيضًا الشفرة التي تجعل الرصاص متفجر INCENDIARY.

بالإضافة إلى شفرة زيادة الصحة TURTLE.

لزيادة التحدي ورفع مستوى المطاردة LAWYERUP.

حتى تحصل من أعلى نقطة على مظلة SKYDIVE.

كي تزيد من سرعتك في الجري CATCHME.

مزايا اللعبة على الكمبيوتر

توفر اللعبة الكثير من الخصائص والمزايا في الكمبيوتر، والتي تتمثل فيما يلي: