هتقبض كام الشهر الجاي؟ استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بعد الزيادة الجديدة

معاش تكافل وكرامة هو معاش قد وفرته الحكومة المصرية، من أجل توفير الرعاية الإجتماعية للمرأة المطلقة، والطفل، وكبار السن، والمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنه مبلغ دعم مادي تقدمه الحكومة المصرية للمستفيدين من المعاش، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن وجود زيادة على المعاش، حتى يتناسب مع غلاء الأسعار الموجودة الآن، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعاش واحد من أفضل المعاشات التي تقدمها الحكومة المصرية لمواطنيها الأعزاء.

خطوات الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يبحث كافة المواطنين المصريين الذين قدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة عن خطوات الإستعلام عن استحقاقهم للمعاش، والتي تتمثل في:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي

ثم قم بالضغط على قائمة استعلام معاش تكافل وكرامة.

وبعدها قم باختيار أيقونة الإستعلام عن المعاش.

ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش.

ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام.

هل هناك زيادة على معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024

بعد أن قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن وجود زيادة على معاش تكافل وكرامة منذ شهر مارس لعام 2024 بنسبة 15%، قد تساءل المستفيدين من المعاش عن إذا كانت هذه الزيادة سوف تصرف لشهر يوليو أيضًا، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أنه نعم سوف تصرف الزيادة لشهر يوليو أيضًا، كما تم صرفها من شهر مارس.

معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024 بعد الزيادة

يتساءل العديد من المستفيدين من معاش تكافل والكرامة عن قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو لعام 2024 بعد الزيادة، حيث تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالي: