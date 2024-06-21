“سيطر على رصيدك” إليك كود إلغاء رسالة تفاصيل الرصيد بعد كل مكالمة

دائمًا ما تظهر رسالة تتضمن قيمة الرصيد المتبقي بعد انتهاء أي مكالمة وعلى الرغم من أنها هامة لأنها توضح للمستخدم ما لديه من رصيد ومدى استهلاكه إلا أن ذلك يتسبب في سحب الرصيد دون رغبة من المستخدم ويزيد السحب مع زيادة المكالمات طوال اليوم، وجدير بالذكر أن جميع شركات المحمول تفعل ذلك مما يؤثر على رصيد العميل بالسلب، لذلك يلجأ البعض إلى إلغاء هذه الخدمة من خلال كود مخصص لكل شبكة.

أكواد إلغاء رسالة الرصيد بعد كل مكالمة

جميع شركات الاتصالات توفر اكواد مختلفة لكل خدمة يحتاج إليها العملاء، لذلك تلبيةً من الشركة لمتطلبات واحتياجات العملاء وفرت مميزات متنوعة وأكواد كثيرة من بينها إلغاء خدمة تفاصيل الرصيد بعد المكالمة، ويختلف الكود من شركة لأخرى لذلك وفرنا أكواد شركات المحمول في مصر:

كود إلغاء تكلفة المكالمة اتصالات

حتى يتمكن العملاء من تفعيل خدمة تفاصيل الرصيد بعد المكالمة يرسل إلى رقم 7310 رسالة نصية فارغة مجانًا، ويتم خصم قرش واحد بعد كل مكالمة تكلفة الخدمة، بينما من أجل إلغاء تلك الخدمة يتم إرسال رقم 1 في رسالة نصية إلى نفس الرقم 7310 مجانًا أيضًا.

كود إلغاء تكلفة المكالمة فودافون

عملاء شركة فودافون بإمكانهم أيضًا إلغاء خدمة تفاصيل الرصيد بعد انتهاء المكالمة وذلك من خلال طلب الكود #9000* بينما لمن يرغب في إعادة الاشتراك بالخدمة الاتصال بالكود #9001* واتباع تعليمات الشركة حيث يتم احتساب مبلغ قرش بعد كل مكالمة لتكلفة الخدمة.

كود إلغاء تكلفة المكالمة أورانج

عملاء شركة أورانج يمكنهم إلغاء الخدمة ببساطة من خلال الاتصال بالكود #100# ثم التحديد على خدماتي بعد ذلك اختيار خدمة معرفة الرصيد ثم اختيار إلغاء وبالتالي لا يتم خصم مبلغ تكلفة الخدمة بعد كل مكالمة.