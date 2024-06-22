“طريقة المحترفين” تشغيل لعبة جاتا GTA 5 على الموبايل.. اعرف الطريقة السرية دي بسرعة!

يتساءل الكثيرون عن كيفية تشغيل لعبة جاتا GTA 5 حيث تمتلك هذه اللعبة شعبية كبيرة جدًا، جعلتها واحدة من أشهر ألعاب الفيديو وذلك على مختلف أنحاء العالم، وذلك منذ ظهور اللعبة للمرة الأولى في عام 2013 ميلاديًا وقد حققت نجاح باهر وشهرة واسعة بفضل قصة اللعبة الرائعة وعالمها الشاسع والمفتوح، وسوف نوضح لكم طريقة تشغيل هذه اللعبة وبعض من مميزاتها خلال مقالنا.

كيفية تشغيل لعبة جاتا GTA 5

في حالة كنت تتساءل عن كيفية تشغيل لعبة جاتا GTA 5، فإننا سوف نوضح لكم خطوات تنزيلها بكل سهولة فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى متجر التطبيقات الخاص بجهازك، سواء كان آب ستور أو جوجل بلاي.

بعدها يتم البحث عن اللعبة باسمها من خلال كتابة GTA V أو Grand Theft Auto V.

وعندما تظهر اللعبة أمامك انقر على كلمة تحميل.

كذلك فإنه يمكنك تنزيل ملف APK المتعلق باللعبة من أحد المصادر الموثوقة.

ثم يمكنك استعمال برنامج Zarchiver Pro حتى تتمكن من فك الضغط عن الملف الخاص بالبيانات OBB.

بعد ذلك يتم نقل ذلك الملف على هاتفك لـ مسار Android/OBB.

وأخيرًا يمكنك تشغيل الملف والاستمتاع باللعبة على جوالك.

مميزات تحميل لعبة جاتا 5

توفر اللعبة الكثير من المزايا الرائعة التي من أبرزها ما يلي: