واتساب هيبقى زي إنستجرام؟ اعرف كل تفاصيل تحديث الواتساب الأخير

تجري الشركة المطورة بصفة دورية تحديثات هامة على تطبيق واتساب أشهر تطبيقات المراسلة الفورية، ومن خلال هذه التحديثات يحاول المطورون ترقية مستوى خدمات التطبيق ويتم ذلك من خلال إضافة مميزات جديدة وعلى الرغم من التحديثات تأتي دائمًا مزدحمة بالمزايا إلا أن بعض المستخدمين قد يجدون بها عيوب وينطبق ذلك بالأخص على آخر تحديث.

تفاصيل تحديث الواتساب الأخير

تم نشر مؤخرًا تقرير يلقي الضوء على أبرز التحديثات التي قد أجريت على واتساب في الآونة الأخيرة وقد تم التأكيد خلال التقرير أن التحديث الأخير يوضح للمستخدم جهات الاتصال التي كانت نشطة منذ قليل:

خصائص تحديث واتساب الجديد

تم التأكيد خلال تقرير أعده بعض المواقع التقنية المهتمة بتطبيق واتساب أن التحديث الأخير جعل جهات الاتصال تتمكن من معرفة الجهات المتصلة مؤخرًا وأيضًا النشطة في الوقت الحالي: