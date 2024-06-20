واتساب هيبقى زي إنستجرام؟ اعرف كل تفاصيل تحديث الواتساب الأخير

تجري الشركة المطورة بصفة دورية تحديثات هامة على تطبيق واتساب أشهر تطبيقات المراسلة الفورية، ومن خلال هذه التحديثات يحاول المطورون ترقية مستوى خدمات التطبيق ويتم ذلك من خلال إضافة مميزات جديدة وعلى الرغم من التحديثات تأتي دائمًا مزدحمة بالمزايا إلا أن بعض المستخدمين قد يجدون بها عيوب وينطبق ذلك بالأخص على آخر تحديث.
تفاصيل تحديث الواتساب الأخير
تم نشر مؤخرًا تقرير يلقي الضوء على أبرز التحديثات التي قد أجريت على واتساب في الآونة الأخيرة وقد تم التأكيد خلال التقرير أن التحديث الأخير يوضح للمستخدم جهات الاتصال التي كانت نشطة منذ قليل:
خصائص تحديث واتساب الجديد
تم التأكيد خلال تقرير أعده بعض المواقع التقنية المهتمة بتطبيق واتساب أن التحديث الأخير جعل جهات الاتصال تتمكن من معرفة الجهات المتصلة مؤخرًا وأيضًا النشطة في الوقت الحالي:
- وعليه فإن المستخدم بإمكانه معرفة حالة النشاط لدى جهات الاتصال من القائمة المسجل عليها جهات الاتصال لديه.
- وبناءً على ما جاء في ذلك التقرير فإن الهدف من التحديث الأخير هو تشجيع المستخدم على بدء محادثة مع جهات الاتصال لديه ويتم ذلك من خلال إظهار الأصدقاء النشيطين والمتصلين على التطبيق في الوقت الحالي.
- الجدير بالملاحظة أنه لن يتمكن أي فرد من الحصول على هذه الميزة سوى الأصدقاء المسجلين على قائمة الاتصال فقط.
- ومع هذا فإن معظم المستخدمين يجدون أن هذا التطبيق ستسبب في الكثير من المشاكل لأنه لا يحافظ على خصوصية المستخدم بالشكل الذي يرغب فيه.
- مما يساعد بعض المتطفلين على اقتحام خصوصية ومراسلته في وقت لا يرغب الطرف الآخر في التحدث معه وبالتالي يتسبب ذلك في تطور الأزمات بين الأفراد.
- إلا أن الشركة المطورة أكدت عبر تصريحات لها أن هذا التحديث من المتوقع أن يتم طرحه خلال الأسابيع القادمة.