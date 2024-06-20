التأمينات الاجتماعية توضح.. شروط معاش العجز غير المهني 2024 وكيفية صرف مستحقات العجز غير المهني 1445

انتشرت الكثير من الأسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن ما هي شروط معاش العجز غير المهني وخطوات صرف المستحقات العجز؟ فهي تعد واحدة من الخدمات الداعمة للأفراد الذين يعانون من إعاقات سواء كانت جسدية أو عقلية أو حركية تعيقهم عن أداء مهامهم اليومية بشكل طبيعي، و لأن الدولة تحرص على أن تجعل كافة مواطنيها يعايشون حياة كريمة أطلقت هذا المعاش أو التعويض لهم، ولكن يتم حساب قيمة المعاش على حسب الإعاقة ومدى قدرتها في التأثير على الفرد في عمله، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك اتباع السطور التالية من هذا المقال.
شروط معاش العجز غير المهني
يمكنك التقديم على معاش العجز الغير مهني من خلال الموقع الالكتروني بكل سهولة، ولكن يجب عليك أن تتوفر بك مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من قبل المؤسسة التابع لها الخدمة، ولمعرفة هذه الشروط تابعوا الآتي:
- في حين حدث العجز قبل عمر الستين عاماً يمكنك الإشتراك في هذا الدعم.
- يجب أن يمتلك الفرد المتقدم في هذا الدعم عمل خاصة له في القطاعات المختلفة أو عمل حر.
- تصل مدة الإشتراك إلى ثمانية عشر شهراً في حين كانت المدة متقطعة، أما في حين لم تكن متقطعه تبلغ أثني عشر شهراً على التوالي.
- يجب أن يتم الذهاب إلى اللجنة الطبية الخاصة من أجل الحصول على إثبات عجز لمدة ثمانية عشر شهراً قبل الإنتهاء من مدة الاشتراك وهذا كحد أقصى.
صرف مستحقات العجز غير المهني 1445
بعدما ألقينا نظرة عن شروط معاش العجز غير مهني 1445 سوف نقوم بتوضيح خطوات صرف مستحقات العجز غير المهني، وهي كالتالي:
- في بداية الأمر قم بالذهاب إلى المنصة الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات.
- سيتم إضافتك إلى الشاشة الرئيسية، ستجد في أعلى الصفحة (القائمة الرسمية للخدمات).
- ومن ثم انقر على (الخدمات الخاصة بالأفراد)، ستندرج لك مجموعة من الخيارات.
- قم باختيار التأمينات، ومن ثم حدد الأيقونة الخاصة (بصرف مستحقات العجز الغير مهني).
- يلي ذلك النقر على (أيقونة تقديم الطلب الآن)، ومن ثم تعبئة الخانات الفارغة التي أمامك بالمعلومات المطلوبة.
- مثل: الاسم، والمنطقة السكنية، ورقم الهاتف والبريد الالكتروني… وكافة البيانات الشخصية.
- بعد الإنتهاء من هذه الخطوة قم بإرفاق كافة الاوراق و المستندات بصيغ المتاحة.
- ومن ثم أكمل كافة الإجراءات، وقم بالإطلاع على جميع الشروط ومن ثم أنقر على زر (إرسال).