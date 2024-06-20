التأمينات الاجتماعية توضح.. شروط معاش العجز غير المهني 2024 وكيفية صرف مستحقات العجز غير المهني 1445

انتشرت الكثير من الأسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن ما هي شروط معاش العجز غير المهني وخطوات صرف المستحقات العجز؟ فهي تعد واحدة من الخدمات الداعمة للأفراد الذين يعانون من إعاقات سواء كانت جسدية أو عقلية أو حركية تعيقهم عن أداء مهامهم اليومية بشكل طبيعي، و لأن الدولة تحرص على أن تجعل كافة مواطنيها يعايشون حياة كريمة أطلقت هذا المعاش أو التعويض لهم، ولكن يتم حساب قيمة المعاش على حسب الإعاقة ومدى قدرتها في التأثير على الفرد في عمله، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك اتباع السطور التالية من هذا المقال.

شروط معاش العجز غير المهني

يمكنك التقديم على معاش العجز الغير مهني من خلال الموقع الالكتروني بكل سهولة، ولكن يجب عليك أن تتوفر بك مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من قبل المؤسسة التابع لها الخدمة، ولمعرفة هذه الشروط تابعوا الآتي:

في حين حدث العجز قبل عمر الستين عاماً يمكنك الإشتراك في هذا الدعم.

يجب أن يمتلك الفرد المتقدم في هذا الدعم عمل خاصة له في القطاعات المختلفة أو عمل حر.

تصل مدة الإشتراك إلى ثمانية عشر شهراً في حين كانت المدة متقطعة، أما في حين لم تكن متقطعه تبلغ أثني عشر شهراً على التوالي.

يجب أن يتم الذهاب إلى اللجنة الطبية الخاصة من أجل الحصول على إثبات عجز لمدة ثمانية عشر شهراً قبل الإنتهاء من مدة الاشتراك وهذا كحد أقصى.

صرف مستحقات العجز غير المهني 1445

بعدما ألقينا نظرة عن شروط معاش العجز غير مهني 1445 سوف نقوم بتوضيح خطوات صرف مستحقات العجز غير المهني، وهي كالتالي: