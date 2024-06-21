بشرى سارة… حقيقة صرف معاشات يوليو 2024 بزيادة 15% الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تجيب

حقيقة صرف معاشات يوليو 2024 بزيادة 15%، تم تداول أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار مؤخراً حول احتمال زيادة المعاشات اعتباراً من شهر يوليو الحالي، وذلك في إطار إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، هذه الموازنة شملت زيادات في البدلات المالية المخصصة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى زيادات في أجور الموظفين.

تلك الأخبار أثارت تفاعلا كبيرا بين المواطنين والمتقاعدين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي دخلهم الشهري، ومن المتوقع أن تعمل الزيادات المحتملة على تحسين الظروف المالية للمعاشين وتخفيف الضغوط المالية التي يواجهونها.

حقيقة صرف معاشات يوليو 2024 بزيادة 15%

في الواقع لا توجد خطط لزيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل، على الرغم من أن قانون المعاشات ينص على صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات تصل إلى 15% كحد أقصى، إلا أن القرارات الاستثنائية الأخيرة قد ألغت تنفيذ هذه العلاوة لهذا العام بشكل مؤقت، مع ذلك يجب أن يفهم أن عدم وجود زيادة جديدة في يوليو لا يعني أن أصحاب المعاشات لن يحصلوا على أي زيادة على الإطلاق.

القانون يتطلب مراجعة المعاشات بشكل دوري كل عام مع اعتبار عوامل مثل معدل التضخم وتكاليف المعيشة، سبق وأن وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار بزيادة المعاشات، في وقت سابق هذا العام ولكن هذه الزيادة لا تشمل شهر يوليو المقبل وتمثل إجراءات تنفيذيا سابقا.

زيادة المعاشات قريبا

تم الكشف عن مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في مصر، حيث أعلنت مصادر حكومية مطلعة عن قرار قريب من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة كبيرة في معاشات التأمين الاجتماعي، هذا الإعلان أثار تفاؤلا وسط الشريحة المعاشية التي تعاني من تحديات اقتصادية متعددة.

الزيادة المرتقبة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين أوضاع المعاشيين وتعزيز دورهم في المجتمع، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للفئات ذات الدخل الثابت وتعزيز الاستقرار المالي لهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.