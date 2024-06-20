طريقة استخراج تأشيرة منصة مساند إلكترونيا 2024 وشروط اصدار تأشيرة  استقدام عمالة منزلية 1445

خطوات استخراج تأشيرة من مساند تعد من أكثر الأمور أهمية التي تشغل بال العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرات من خلال منصة مساند، كما أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب و توافرها لدي كافة المتقدمين ليتم الموافقة على طلب استخراج التأشيرة، وقد تم التوضيح بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين ليتم استخراج التأشيرة بالطريقة الصحيحة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

استخراج تأشيرة من مساند

تحتاج بعض المؤسسات والعائلات الكبرى في المملكة العربية السعودية من استخراج تأشيرات ويتم التساؤل علي الخطوات الصحيحة في استخراج التأشيرة، وقد تم التنوية بأنه يتم استخراج التأشيرة من مساند بناء على إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة مساند.

اضغط على (تسجيل حساب جديد) من الخيارات الموجودة على الشاشة.

بعدها يتم تسجيل بعض البيانات الشخصية سواء (للمواطنين/ أو المقيمين)، وهي: (اسم مقدم الطلب/ واسم العائلة).

(تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم)، وأيضاً تسجيل (رقم الهاتف الخاص بك)، بالإضافة إلى (المدينة التي تقيم بها).

يعمل الموقع على (إرسال كود) على الهاتف التي تم تسجيلة.

بعدها يتم تفعيل الحساب الخاص بك على المنصة.

بعد تسجيل الدخول على المنصة، يتم الضغط على (إصدار تأشيرة منزلية).

ثم يتم العمل على (تسديد الرسوم الأساسية الخاصة)، (باستخراج التأشيرة لتأكيد الحصول عليها).

بعدها يعمل الموقع على (إرسال الأوراق والمستندات) التي يطلبها الموقع.

واضغط على (تقديم الطلب).

ويتم الإنتظار لحين الرد على الطلب الخاص بك من خلال المنصة.

شروط اصدار تأشيرة استقدام عمالة منزلية من منصة مساند

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة الخاصة بتقديم التأشيرة الخاصة بك على المنصة، أعلنت المنصة بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وتتلخص في الآتي: