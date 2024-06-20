خليك نجم ببجي ونزل الجديد! تحميل لعبة بيجي PUBG MOBILE آخر إصدار لجميع الموبايلات

تعتبر لعبة ببجي واحدة من ألعاب الفيديو المميزة التي تمكنت من الاستحواذ على شعبية كبيرة بين مستخدمي الألعاب القتالية الإلكترونية، لذلك فإن العديد من عشاق ألعاب المغامرة والأكشن يبحثون عن الطريقة التي يمكن من خلالها تحميل اللعبة وخوض عالم المغامرات الافتراضي، وعليه فقد حققت اللعبة نجاح كبير في فترة بسيطة.

تحميل لعبة بيجي PUBG MOBILE للاندرويد

أصبح من السهل لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد تحميل اللعبة على هواتفهم من خلال بضعة خطوات بسيطة على النحو التالي:

يتم التوجه إلى متجر بلاي على الهاتف.

في مربع البحث يضع المستخدم اسم اللعبة ثم يبدأ في الضغط على خيار بحث.

بعد ذلك يتم التحديد على أيقونة اللعبة ثم بعد ذلك يتم النقر على خيار تثبيت.

انتظر لحظات حتى يتم تحميل اللعبة على الهاتف بنجاح.

افتح اللعبة على هاتفك وابدأ الدخول إلى عالم المغامرة.

خطوات تنزيل لعبة PUBG MOBILE للأيفون

مستخدمي أجهزة الآيفون يمكنهم تنزيل اللعبة على هاتفهم ويتم ذلك من خلال القيام ببضعة خطوات بسيطة كالتالي:

توجه إلى آب ستور واكتب اسم اللعبة في خانة البحث.

انقر على خيار تحميل ثم انتظر اكتمال التنزيل.

بعد ذلك افتح اللعبة على هاتفك واستمتع بالمغامرة والأكشن.

مميزات لعبة PUBG MOBILE

تتميز ببجي بمجموعة من الخيارات الرائعة التي تجعلها أفضل الألعاب القتالية ومن هذه المميزات نذكر الآتي: