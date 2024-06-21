استمتع بمشاهدة أفلامك المفضلة.. استقبل تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة روتانا سينما من أشهر قنوات الأفلام الملونة التي يتابعها ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي حيث تحرص القناة على عرض الأفلام المصرية والعربية الجديدة بشكل حصري، وجدير بالذكر أن القناة تحرص على تحديث التردد بصفة مستمرة حتى تتخلص من أي مشكلات قد تواجه المشاهد أثناء المشاهدة، لذلك مع بداية الصيف والإجازات يزداد البحث عن قناة توفر التسلية والمتعة في آن واحد وبالتالي يقع الإختيار على أشهر قنوات الأفلام روتانا سينما والتي تعرض محتواها طوال اليوم دون انقطاع.

تردد قناة روتانا سينما على نايل سات

تتميز القناة بعرض الأفلام الحديثة التي خرجت مؤخرًا من دور السينما، لذلك يمكن إضافة البيانات التالية لاستقبال الإشارة على جهازك والإستمتاع بأقوى الأفلام الحصرية:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

مستخدمي القمر عرب سات بإمكانهم استقبال بث القناة من خلال إضافة المعلومات الآتية:

التردد: 11843.

معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

استقبال تردد قناة روتانا سينما

لمتابعة أقوى الأفلام الحصرية والمميزة ينبغي حفظ تردد القناة على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

حدد على خيار تركيب من خلال الريموت كنترول.

اختر تردد جديد.

انقر على بحث يدوي.

أضف بيانات التردد بدقة كل معلومة في مكانها الصحيح.

اضغط على موافق حتى يتم البحث عن القناة.

بعد ذلك اختر أمر حفظ حتى تتمكن من متابعة كل ما هو جديد وحصري.

مميزات قناة روتانا سينما

تتنوع الأفلام المعروضة على القناة بين رومانسي كوميدي ودرامي ورعب حتى تناسب ذوق المشاهد ويتم ذلك على مدار الساعة دون انقطاع في البث أو تشوش في الصورة، كما توفر جميع الأفلام الجديدة من السينما المصرية والعربية بدقة وجودة عالية.