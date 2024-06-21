اعرفها من هنا… موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالمغرب 2024 وحقيقة الزيادة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالمغرب 2024، ينتظر العديد من الموظفين في القطاعات العامة والخاصة في المغرب صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بفارغ الصبر، في الرواتب الشهرية تمثل جزءاً أساسياً من التخطيط المالي للأفراد وهذا الانتظار شائع بين العاملين، في هذا المقال الذي ينشره موقعنا الإخباري البديل سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك الموعد المحدد لصرف الرواتب لشهر يوليو 2024 في المغرب.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالمغرب 2024

يبحث الكثير من العاملين في القطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب، حيث كان من المقرر أن تتم صرف هذه المرتبات بناءً على إعلان وزارة المالية المغربية، ومع ذلك تم تعديل هذا الموعد بناءا على قرار من الوزارة ليصبح يوم 25 يوليو بدلاً من التاريخ السابق المخطط له.

بناء على ذلك تم صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب في اليوم المذكور بعد تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 إلى اليوم 12 بدلاً من 25 بمناسبة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن يتم صرف المتأخرات في الأيام التالية يومي 26 و27 و28 من شهر يوليو.

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