“لولو مش بتبطل زن”.. استقبل تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV وتابع اغاني لولو ومغامراتها طول اليوم بلا انقطاع

تردد قناة وناسة 2024، من خلال استقبال تردد قناة وناسة 2024 يمكن لاطفالك من جميع الاقمار متابعة ما يعرض على شاشة القناة من اغاني جميلة هادفة وممتعة، فعير قمناة وناسة تقدم “لولو” تلك الشخصية الكرتونية ذات الالوان المبهجة اغاني تساعد على تربية الاطفال واكسابهم الكثير من الصفات الحسنة التي يجب أن يتحلوا بها، واليكم تقدم اسرة الموقع طريقة تثبيت واستقبال تردد قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر بسهولة.

تردد قناة وناسة 2024

يقوم تردد قناة وناسة 2024 على مدار الساعة بعرض مجموعة من اغاني الاطفال الحصرية الجميلة التي لا تعرض على أي قناة غيرها، مثل اغنية “لوليات صغار، شور صار عند الدكتور، دكتور الاسنان الحقني، دادا ميدو، مين اللي سرق الجزمة،…”، كما تساعد القناة الاطفال على معرفة اسماء الحيوانات باللغة العربية والانجليزية وكذلك معرفة اصواتهم، والقناة متربعة على عرش قنوات الاطفال بفضل ما تعرضه من محتوى هادف، واليكم تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات:

القمر الصناعي قناة وناسة: النايل سات.

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الترميز قناة وناسة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة وناسة: 5/6.

الجودة قناة وناسة: SD.

معامل الاستقطاب قناة وناسة: عمودي.

أو:

تردد قناة وناسة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب قناة وناسة: عمودي.

الجودة قناة وناسة: HD.

معدل الترميز قناة وناسة: 27500.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة 2024

يمكنك أيضا استقبال تردد قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك في دقيقة واحدة دون الاستعانة بفني، فقط اتبع ما يلي: