هل تم إيقاف الوجبة السابعة؟ “وزارة العمل” تُوضح حقيقة صرف المساعدات الجديدة في 2024

يتساءل العديد من الأشخاص عن سبب عدم صدور الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، حيث أنه يعتبر من أهم البرامج التي تدعم الكثير من المواطنين وأيضًا الفئات ذات الدخل المحدود في مختلف أرجاء دولة العراق، إذ يساهم في توفير دعم مالي مناسب لهم، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوضيح السبب الذي أدى لتأخر صدور الوجبة السابعة، وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء خلال مقالنا.

سبب عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن سبب عدم صدور الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، حيث أشارات أن سبب ذلك يرجع إلى أن طلبات المواطنين المتقدمين ما والتقيد المراجعة والتصحيح، وعند الانتهاء من هذه العملية وتوفير الدعم المناسب للمستفيدين، سوف يتم نشر الكشوفات فورًا ومن المتوقع أن يُعلن عنها خلال الأيام القادمة.

طريقة الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

حتى تتمكن من الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية يجب تنفيذ بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

أولًا يتم التوجة إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعدها يتم تسجيل الدخول لصفحة الخدمات الخاصة بالمنصة.

كذلك يجب كتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المستفيد.

ثم انقر على كلمة بحث.

وأخيرًا سوف تظهر كافة الكشوفات المتعلقة بالوجبة السابعة أمامك.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: