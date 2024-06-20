نتيجتك من هنا pdf.. رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

بعد أن أنتهي الطلاب من أداء امتحانات قابلت منصات التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات حول خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024، فجميعهم يعيشون فترة كبيرة من التوتر والضغط العصبي بسبب عدم ظهورها لأنها من المراحل التعليمية المصرية التي تحدد مستقبل الطلاب، حيث أعلنت الوزارة أن موقعين سوف يوفروا للطلاب إمكانية الحصول عليها بشكل سريع، ولمعرفة المزيد من المعلومات تابعوا السطور التالية.

نتائج السادس الاعدادي 2024

استطاعت وزارة التربية العراقية أن تطلق منصات لمساعدة الطلاب في الحصول على نتائج بكل سهوله وبدون أي تعقيد فبدلاً من ذهابك إلى المدرسة للاستعلام عنها، يمكنك اتباع الخطوات التالية وستتمكن من معرفتها، وهي كالتالي:

على الطالب أن يقوم بفتح الشبكة الرسمية للهاتف المحمول.

ومن ثم عليه أن يقوم بالذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بموقع نتائجنا.

سيتم إدخالك إلى واجهة الموقع الرسومية، بعد ذلك عليك أن تقوم بتسجيل الدخول.

ومن ثم قم بالنقر على قائمة الخدمات الإلكترونية، انقر على خدمة النتائج.

بعدها حدد الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي للعام

سيتم توجيهك إلى الصفحة الرسمية بالبيانات، أدرج (الاسم/ والرقم الامتحاني).

بعد ذلك قم بتأكد من أن البيانات التي تم إضافتها صحيحة.

وفي نهاية الخطوات قم بالضغط على أيقونة (الإرسال).

وانتظر حتى تظهر النتيجة الخاصة بك.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

استطاعت وزارة التربية إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي، عبر موقع وزارة التربية العراقية، من خلال إتباع الإجراءات التالية: