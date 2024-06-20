“لينك مباشر” نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024.. شوف نتيجتك بسرعة الان

نتائج الثالث متوسط الدور الأول، من أكثر النتائج التي يبحث عنها الكثير من الطلاب بشكل مستمر، حتى أن النتائج تُحدد مصير الطالب والطالبة للمرحلة الدراسية الجديدة، ولكي يتمكنوا من التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، وإجراءات التقديم إلى المرحلة المستقبلية، ويمكنك الإستعلام عن النتائج واستخراج الكشوفات في كافة المحافظات العراقية، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أوضحت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية العراقية، أن أوراق امتحانات الثالث متوسط الدور الأول مازالت قيد أعمال التصحيح الخاصة بجميع المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أنه في حالة الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التصحيح والمراجعة التي تضمن حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه في هذه المرحلة الدراسية التي أصبحت على وشك الإنتهاء خاصة بعد التقديم إلى الدور الثاني.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول

أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في مرحلة الثالث متوسط الدور الأول بمختلف المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-