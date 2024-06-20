3 طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين بدل ما يقطعوا الحرارة ويوقفوا النت

دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين، يبحث المواطنون مع اقتراب نهاية كل شهر عن موعد سداد فاتورة الهاتف الأرضي، وذلك لتجنب انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت المرتبط بها، خصوصًا وأن الإنترنت أصبح ضرورة في كل منزل خلال هذه الفترة حيث يقضي العديد من الأشخاص أوقاتهم في استخدام الإنترنت سواء للتصفح أو للمحادثات مع أقاربهم وأصدقائهم أو للعمل، خصوصًا بعد أن اتجهت العديد من المؤسسات للعمل بنظام الأونلاين، وهو الإجراء الذي بدأ العالم في اتباعه بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم في منتصف ديسمبر 2019.

دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين وطرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات امكانية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الارضي وسدادها عبر الإنترنت، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات ويلزم اتباع الخطوات التالية:

ينبغي على الزبون إدخال رمز المنطقة التي ينتمي إليها.

يقوم الزبون بإدخال رقم هاتفه الثابت.

النقر على خيار عرض الفواتير.

كما وفرت الشركة المصرية للاتصالات رقماً ساخنًا يمكن من خلاله الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وهو 19777.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الهاتف الأرضي، ومنها الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات، وبعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة، ثم النقر على خيار دفع الفاتورة، وإدخال البيانات الخاصة بصاحب الخط الأرضي، وأخيرًا اختيار طريقة الدفع المناسبة.

كيفية دفع فاتورة الهاتف الأرضي عبر “ماي وي”

والآن نعرض لكم كيفية دفع فاتورة الهاتف الثابت من خلال تطبيق My We، والتي تشمل الطرق التالية: