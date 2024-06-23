اسماء مخيفه رعب.. أسماء لعبة ببجي موبايل للبنات والاولاد رائعة ومميزة وخطيره

يقوم الكثير من الاشخاص الذين يحبون ويقومون بلاعب لعبة ببجي بالبحث عن أفضل الأسماء في لعبة ببجي التي تساعدهم في أن تتميز عن طريقها شخصيتهم، ويوجد الكثير من الأسماء التي توجد بشكل كبير، حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يقومون بلعب هذه اللعبة، لذلك فأنه من الممكن أن تكون معظم هذه الأسماء منتشرة بين اللاعبين، لذلك و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي أقوى أسماء ببجي للولاد والبنات لعام 2024، وما هي النصائح عند القيام بأختيار أسمك في لعبة ببجي.

النصائح عند إختيار أسمك في لعبة ببجي

يوجد بعض النصائح لكي تقوم بأختيار أسمك في لعبة ببجي حيث تجعل لك شخصية أثناء اللعب مع الاشخاص الذين يلعبون معك، وأهم هذه النصائح هي:

إذا كنت تريد كتابة أسمك باللغة العربية فيجب عليك أن يكون عدد حروف الإسم الذي سوف تقوم بكتابته سبعة أو أقل من ذلك.

أما في حالة قمت بكتابة الأسم باللغة الإنجليزية فيجب أن يكون الإسم لا يزيد عن 12 حرف.

أما في حالة قمت بكتابة الأسم باللغة الإنجليزية فيجب أن يكون الإسم لا يزيد عن 12 حرف. وعند إختيارك للأسم قم بأختيار الإسم الذي يعبر عن شخصيتك.

قم بأختيار إسم مختلف وغير مشهور.

أسماء لعبة ببجي عام 2024

يقوم الكثير من اللاعبين بالبحث عن أسماء مميزة تستطيع أن تقوم باستعمالها، و ذلك أثناء القيام بإنشاء حساب علي لعبة ببجي و من أهم هذه الأسماء هي :

بيكاتشو.

قاهر الأعداء.

الثعلب.

الزعيم.

جيفارة.

الجوكر.

الاسطورة.

الحوت.

القبضاي.

المنسي.

المرعب.

أسماء شباب رائعة للعبة ببجي