هتجنن أصحابك من الحرفنة! جدول لأهم شفرات GTA اللي هتخليك أجمد واحد في اللعبة!

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هتجنن أصحابك من الحرفنة! جدول لأهم شفرات GTA اللي هتخليك أجمد واحد في اللعبة!

هناك الكثير من شفرات جاتا GTA الرائعة والممتعة التي يبحث عنها العديد من اللاعبين، حيث تتيح اللعبة تجربة مليئة بالتشويق والإثارة والمتعة وتمنح تلك الشفرات للاعبين إمكانية مميزة للتحكم في هذه اللعبة بصورة تعزز قدرة اللاعبين على الفوز وأيضًا تخطي الكثير من المراحل الصعبة الموجودة في اللعبة، وتتم تلك العملية من خلال كتابة الكود الخاص بالشفرة بصورة صحيحة وبالترتيب، وسوف نوضح أبرز تلك الشفرات خلال مقالنا.

شفرات جاتا GTA المميزة

تساعدك شفرات جاتا GTA في التحكم بشكل أفضل داخل اللعبة، ومن أهم شفرات اللعبة ما يلي:

الشفرةالتأثير
ROCKETMANقذف الصواريخ
HESOYAMصحة كاملة ودروع كاملة
FULLCLIPذخيرة كاملة لجميع الأسلحة
GIVEALLWEAPONSالحصول على جميع الأسلحة
PROFESSIONALSKILLERالحصول على جميع الأسلحة ومهارات القتل الاحترافية
BAGYMWYبطء الحركة
SLOWMOإبطاء اللعبة
SPEEDUPتسريع اللعبة
MASTERDRIVERقيادة بمهارة عالية
NATURALTALENTالرماية والقيادة والطيران بشكل أفضل
HITMANزيادة مهارات الرماية

مميزات لعبة جاتا

تمتلك اللعبة الكثير من المزايا الرائعة بجانب سلاسة أدائها وأيضًا سهولة التحكم والفوز في اللعبة، ومن أبرز المزايا ما يلي:

  • أولًا تتميز اللعبة بتوفير الكثير من المركبات والسيارات.
  • بينما يمكن للاعبين التنقل بكل سهولة في جميع أنحاء المدينة.
  • بالإضافة إلى أنه يمكنك اقتناء وامتلاك مجموعة من الذخيرة والأسلحة ذات الأشكال والأنواع المختلفة.
  • ناهيك عن توفير الكثير من المركبات المميزة التي يمكنك استقلالها والتنقل بحرية تامة.
  • و أخيرًا فإن اللعبة توفر لك ميزة رائعة للاستمتاع بالجولات السياحية داخل مختلف أنحاء المدينة.
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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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