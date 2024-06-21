هتجنن أصحابك من الحرفنة! جدول لأهم شفرات GTA اللي هتخليك أجمد واحد في اللعبة!

هناك الكثير من شفرات جاتا GTA الرائعة والممتعة التي يبحث عنها العديد من اللاعبين، حيث تتيح اللعبة تجربة مليئة بالتشويق والإثارة والمتعة وتمنح تلك الشفرات للاعبين إمكانية مميزة للتحكم في هذه اللعبة بصورة تعزز قدرة اللاعبين على الفوز وأيضًا تخطي الكثير من المراحل الصعبة الموجودة في اللعبة، وتتم تلك العملية من خلال كتابة الكود الخاص بالشفرة بصورة صحيحة وبالترتيب، وسوف نوضح أبرز تلك الشفرات خلال مقالنا.
شفرات جاتا GTA المميزة
تساعدك شفرات جاتا GTA في التحكم بشكل أفضل داخل اللعبة، ومن أهم شفرات اللعبة ما يلي:
|الشفرة
|التأثير
|ROCKETMAN
|قذف الصواريخ
|HESOYAM
|صحة كاملة ودروع كاملة
|FULLCLIP
|ذخيرة كاملة لجميع الأسلحة
|GIVEALLWEAPONS
|الحصول على جميع الأسلحة
|PROFESSIONALSKILLER
|الحصول على جميع الأسلحة ومهارات القتل الاحترافية
|BAGYMWY
|بطء الحركة
|SLOWMO
|إبطاء اللعبة
|SPEEDUP
|تسريع اللعبة
|MASTERDRIVER
|قيادة بمهارة عالية
|NATURALTALENT
|الرماية والقيادة والطيران بشكل أفضل
|HITMAN
|زيادة مهارات الرماية
مميزات لعبة جاتا
تمتلك اللعبة الكثير من المزايا الرائعة بجانب سلاسة أدائها وأيضًا سهولة التحكم والفوز في اللعبة، ومن أبرز المزايا ما يلي:
- أولًا تتميز اللعبة بتوفير الكثير من المركبات والسيارات.
- بينما يمكن للاعبين التنقل بكل سهولة في جميع أنحاء المدينة.
- بالإضافة إلى أنه يمكنك اقتناء وامتلاك مجموعة من الذخيرة والأسلحة ذات الأشكال والأنواع المختلفة.
- ناهيك عن توفير الكثير من المركبات المميزة التي يمكنك استقلالها والتنقل بحرية تامة.
- و أخيرًا فإن اللعبة توفر لك ميزة رائعة للاستمتاع بالجولات السياحية داخل مختلف أنحاء المدينة.