هتجنن أصحابك من الحرفنة! جدول لأهم شفرات GTA اللي هتخليك أجمد واحد في اللعبة!

هناك الكثير من شفرات جاتا GTA الرائعة والممتعة التي يبحث عنها العديد من اللاعبين، حيث تتيح اللعبة تجربة مليئة بالتشويق والإثارة والمتعة وتمنح تلك الشفرات للاعبين إمكانية مميزة للتحكم في هذه اللعبة بصورة تعزز قدرة اللاعبين على الفوز وأيضًا تخطي الكثير من المراحل الصعبة الموجودة في اللعبة، وتتم تلك العملية من خلال كتابة الكود الخاص بالشفرة بصورة صحيحة وبالترتيب، وسوف نوضح أبرز تلك الشفرات خلال مقالنا.

شفرات جاتا GTA المميزة

تساعدك شفرات جاتا GTA في التحكم بشكل أفضل داخل اللعبة، ومن أهم شفرات اللعبة ما يلي:

الشفرة التأثير ROCKETMAN قذف الصواريخ HESOYAM صحة كاملة ودروع كاملة FULLCLIP ذخيرة كاملة لجميع الأسلحة GIVEALLWEAPONS الحصول على جميع الأسلحة PROFESSIONALSKILLER الحصول على جميع الأسلحة ومهارات القتل الاحترافية BAGYMWY بطء الحركة SLOWMO إبطاء اللعبة SPEEDUP تسريع اللعبة MASTERDRIVER قيادة بمهارة عالية NATURALTALENT الرماية والقيادة والطيران بشكل أفضل HITMAN زيادة مهارات الرماية

مميزات لعبة جاتا

تمتلك اللعبة الكثير من المزايا الرائعة بجانب سلاسة أدائها وأيضًا سهولة التحكم والفوز في اللعبة، ومن أبرز المزايا ما يلي: