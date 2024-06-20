لينك pdf.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا لعموم المحافظات

تزايدت التساؤلات من قبل الألاف من الطلاب عن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 حيث أن الوزارة التربية ما زالت تقوم بعمليات التصحيح، فبعد أن إنتهى الطلاب من أداء الامتحان، قامت بفتح منافذ التصحيح للعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت، ولتسهيل على الطلاب والطالبات قامت الوزارة بإتاحة خدمات الإلكترونية يمكن الاستفادة منها في الحصول على نتيجة بشكل رقمي بدلاً من الذهاب إلى المقر الدراسي، و سنتعرف على المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

أتاحت وزارة التربية العراقية عدد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل على الطلاب إمكانية الحصول على الكشوفات النتائج بشكل سهل، ولكن يجب عليك أن تقوم بعمل الإجراءات التي سيتم ذكرها في الآتي:

في بادئ الأمر على الطالب أن يقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية.

ستظهر أمامك واجهة بها (بار كود) يجب عليك أن تقوم بتدوينها في الركن الخاص بها.

وستأتيك الشاشة الرئيسية، بداخلها مجموعة من الخدمات منها: «خدمة النتائج» قم بالضغط عليها.

ومن ثم أنقر على (أيقونة الاستعلام)، بعدها سيتم نقلك إلى الشاشة وضع البيانات.

قم (بتحديد المرحلة الدراسية) الخاصة بالطالب، ومن هنا عليك أن تقوم بوضع (الولاية) التي تسكن بها.

مع كتابة (الاسم/ ورقم الامتحاني للطالب).

بعدها قم بتدقيق البيانات لمعرفة مدى صحتها.

يليها قم بالنقر فوق أيقونة «إظهار النتيجة».

على الفور سيأتيك الكشف المدرج به كافة النتائج في حين ظهورها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط نتائجنا

بعدما ذكرنا خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية، تم طرح أيضاً موقع نتائجنا فبإمكانك معرفة النتيجة من خلاله، ولمعرفة الخطوات تابع الآتي: