المالية توضح |…متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024؟ وخطوات معرفة زيادة راتب التقاعد

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
المالية توضح |…متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024؟ وخطوات معرفة زيادة راتب التقاعد
صرف رواتب المتقاعدين في العراق

متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين، تنتهي أيام شهر يونيو ومعها يزداد الاهتمام بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت وزارة المالية العراقية سوف تعلن عن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر وما إذا كانت ستتضمن زيادات، وقد وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يتيح الاستعلام عن الزيادات المحتملة في الرواتب وموعد الصرف لشهر يونيو 2024، ومن المؤكد أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا كبيرة لضمان حياة كريمة للموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024

يتم صرف رواتب التقاعد من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد في اليوم الأول من كل شهر، وقد يحدث تأخير إذا توافق يوم الصرف مع عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية، وفي حالة حدوث هذا التأخير سوف تقوم الهيئة بالإعلان عن الموعد النهائي للصرف بعد التأجيل، وبعد صرف الرواتب تصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد حوالي يومين من صرف راتب التقاعد، وفيما يتعلق بزيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة.

متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024
متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024

مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدين

لم يتم الإعلان بعد عن بدء تنفيذ هذه الزيادة أو جدول زيادات رواتب المتقاعدين لعام 2024، لكن تم تحديد موعد صرف الرواتب التقاعدية في الشهر القادم، ومن المتوقع صرفها في الوقت المحدد، الموافق ليوم الاثنين الأول من شهر يوليو لعام 2024، والذي يصادف 25 ذي الحجة لعام 1445.

مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدين
مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدين

هيئة التقاعد الوطنية زيادة رواتب المتقاعدين

يمكنك الاستفسار عن الزيادة التي اعتمدتها هيئة التقاعد الوطنية عبر اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالذهاب مباشرة إلى موقع وزارة المالية في العراق.
  • اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • انقر على زر استعلام عن رواتب المتقاعدين.
  • سوف تظهر لك صفحة جديدة، وعليك أن تدخل البيانات المطلوبة.
  • يرجى كتابة رقم الحساب البنكي الشخصي واسم المستفيد من المبلغ.
  • اضغط على كلمة إرسال طلب.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
علاء محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
أبهري عائلتك بأشهى كيكة حلة! طريقة سهلة وبسيطة بدون فرن وبمكونات متوفرة!
إنضم لقناتنا على واتساب