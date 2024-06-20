المالية توضح |…متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024؟ وخطوات معرفة زيادة راتب التقاعد

متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين، تنتهي أيام شهر يونيو ومعها يزداد الاهتمام بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت وزارة المالية العراقية سوف تعلن عن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر وما إذا كانت ستتضمن زيادات، وقد وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يتيح الاستعلام عن الزيادات المحتملة في الرواتب وموعد الصرف لشهر يونيو 2024، ومن المؤكد أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا كبيرة لضمان حياة كريمة للموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024

يتم صرف رواتب التقاعد من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد في اليوم الأول من كل شهر، وقد يحدث تأخير إذا توافق يوم الصرف مع عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية، وفي حالة حدوث هذا التأخير سوف تقوم الهيئة بالإعلان عن الموعد النهائي للصرف بعد التأجيل، وبعد صرف الرواتب تصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد حوالي يومين من صرف راتب التقاعد، وفيما يتعلق بزيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة.

مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدين

لم يتم الإعلان بعد عن بدء تنفيذ هذه الزيادة أو جدول زيادات رواتب المتقاعدين لعام 2024، لكن تم تحديد موعد صرف الرواتب التقاعدية في الشهر القادم، ومن المتوقع صرفها في الوقت المحدد، الموافق ليوم الاثنين الأول من شهر يوليو لعام 2024، والذي يصادف 25 ذي الحجة لعام 1445.

هيئة التقاعد الوطنية زيادة رواتب المتقاعدين

يمكنك الاستفسار عن الزيادة التي اعتمدتها هيئة التقاعد الوطنية عبر اتباع الخطوات التالية: