اشحن5000 من الجواهر الخاصة بغمضة عين بلعبة فري فاير.. و بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونه 100%

يقوم الكثيرون بالبحث عن طريقة شحن جواهر فري فاير، حيث يعد هذا التطبيق من ضمن التطبيقات التي قد انتشرت و بشكل كبير بأنه يقوم بالسماح لجميع اللاعبين بأن يكسبوا الكثير من الجواهر و من الممكن أن تصل إلى 500 جوهرة، و ذلك من دون أن تقوم بدفع رسوم أو أي شيء، ولكن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تقوم بها حتي تستطيع أن تحصل على هذه الجواهر، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة شحن جواهر فري فاير.

اشحن جواهر فري فاير

يوجد تخفيض علي شحن الألعاب الإلكترونية و خاصة علي موقع فري فاير، وتعد الخطوات اللازمة للحصول على ذلك هي:

أولا قم بالدخول على الصفحة الخاصة بالشحن في لعبة فري فاير.

بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بالشحن.

بعد ذلك اضغط على اللعبة التي تسمى فري فاير.

ادخل بالبطاقة الخاصة بالهوية بك.

بعد ذلك قم بالضغط على الجواهر التي تريدها في لعبة فري فاير.

بعد ذلك اضغط على زر موافق.

بعد ذلك قم بالتحقق من لعبة فري فاير حتي تتأكد من أنك أضافة الجواهر إلي الحساب الخاص بك.

طريقة أخري لشحن جواهر فري فاير مجانا

يوجد مجموعة من الطرق الرسمية حتي تستطيع أن تقوم بشحن لعبة فري فاير، تستطيع أن تقوم بشحن الجواهر عن طريق موقع Shop2game، حيث يعد هذا الموقع هو أكثر المواقع أهمية لأنه يقوم بالسماح لك بأن تشحن الحساب الخاص بك وبصورة كبيرة لا حصر لها و ذلك من الجواهر، و تحصل على الجواهر سواء كانت بشكل مجاني أو مشتراه.