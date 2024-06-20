اسماء المشمولين في الوجبة السابعة!!.. كشوفات الرعاية الاحتماعية الوجبات الجديدة كاملة في العراق

الرعاية الاجتماعية تشغل بال الكثير من المواطنين داخل محافظات العراق، فضلاً عن أن البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير الدعم المادي الملائم الذي يستقطب من خلاله الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بما يمكنهم في شراء كافة احتياجاتهم الأساسية، ويمكنك القيام بإستخراج الكشوفات الخاصة بالوجبات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل الوزارة، وفقًا للاتي:-

أن يتم الإنتقال لموقع منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة بالوجبات.

لكي يتم اختيار الوجبة التي عليها الدور.

مع تدوين جميع المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من تنزيل كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

كما أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط المعنية بطلب التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، كما يأتي:-