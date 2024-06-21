سجل وهاتها قبل الكل.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة في جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة قبل نهاية الشهر الجاري بعد أن تعلن الكنترولات عن الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات، وكانت الامتحانات الخاصة بتلك المرحلة قد انتهت في يوم 5 شهر يونيو لتبدأ على الفور اعمال التصحيح في كنترولات المحافظات العراقية بأسرها “نينوي، كربلاء، الرصافة، الكرخ،…”، واليكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024، فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

وفقا لتوقعات واخبار تم تداولها خلال الفترة الماضية، فأن من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول خلال ساعات من الآن، نظرا لأن اعمال التصحيح قد اوشكت على الانتهاء، حيث من المتوقع أن تعلن في يوم 23 من الشهر الجاري بشكل مركزي أي في كل المحافظات دفعة واحدة وليس بشكل مركزي مثلما حدث في نتائج السادس الابتدائي 2024، كما أن نسبة النجاح في تلك المرحلة ستكون مرتفعة جدا، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

قم باختيار قسم النتائج الامتحانية.

اختر نتائج الثالث متوسط 2024.

حدد نتائج الدور الاول.

حدد اسم محافظتك، ثم ادخل الرقم الامتحاني الخاص بك.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد خلال دقيقة واحدة.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر زيارة موقع نتائجنا أيضا، من خلال اتباع ما يلي: