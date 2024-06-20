بشرى سارة لموظفي العراق! حكومة العراق تُسعد موظفيها بمليون و100 ألف دينار مصرف الرافدين

موعد صرف رواتب الموظفين وأيضًا سلم المرتبات بعد الزيادة من الأمور الأكثر بحثًا بين مواطني العراق وذلك بعد أن أقرت الحكومة العراقية بصرف زيادة خلال الفترة الماضية، يأتي ذلك في إطار المساعدة التي توفرها الدولة لمواطنيها من موظفي القطاعات المختلفة وتوفر لهم تلك الزيادة على هيئة شكر على ما بذلوه من جهد من أجل تنمية الوطن.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية بالعراق أن الاستعلام عن سلم الرواتب يعتبر من الأمور البسيطة، كما أن الوزارة قد كشفت على أن الرواتب سيتم إتاحتها كالتالي:

رواتب موظفي الدرجة الأولى تصل إلى مليون و100 دينار عراقي.

بينما موظفي الدرجة التاسعة سيتم منحهم راتب يقدر بنحو 819 ألف دينار.

وجدير بالملاحظة أن موظفي الدرجة العاشرة ستكون رواتبهم نحو 650 ألف دينار عراقي.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

في ظل غلاء الأسعار التي تعاني منها البلاد في الآونة الأخيرة حرصت الدولة في جميع القطاعات على منح العاملين بها زيادة على الرواتب ولذلك دشنت وزارة المالية بالعراق رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن الرواتب، كما أنها قد كشفت عن الخطوات التي يتم اتباعها في ذلك وهي كالتالي: