اتفرج ع الحلقة 2|….أحداث مسلسل حرب التنانين الموسم الثاني house of the dragon E2 S2

أحداث مسلسل حرب التنانين الموسم الثاني، ينطلق الموسم الثاني من مسلسل “House of the Dragon” وسط حالة ترقب من قبل الجمهور الذين انتظروا العمل طوال الشهور الماضية، نظرًا للنهاية الملحمية للموسم الأول والتوقعات بمجموعة كبيرة من الأحداث والصراعات القاسية التي سوف تمزق عائلة Targaryen، والمعارك التي سوف يشهدها الموسم الثاني، يبدو أن هناك موسم ثالث سيتبعه لاستكمال الأحداث المشوقة وتطوير الشخصيات التي أصبحت محور أحاديث الجمهور في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد الصعوبات التي حملها الموسم الأول.

ينتظر الجمهور سلسلة من النزاعات العنيفة بين أفراد عائلة تارجارين في عالم ويستروس، حيث تواجه المملكة معارك متوقعة، وينتظر المشاهدون المعركة الكبرى بين الفريق الذي يدعم تتويج إيغون الثاني كملك على العرش الحديدي، والفريق الآخر الذي يؤيد حق راينيرا في العرش خلفًا لوالدها، والتي تحظى بدعم قوي من دايمون، وهذا الانقسام الواضح داخل العائلة يجعل من المعركة على العرش الحديدي أكثر حدة وعنفًا.

الموسم الثاني من مسلسل “House of the Dragon” يحمل عنوان “ابن مقابل ابن”، وقد قيل إن هذه الحلقة ستكون أكثر دموية بسبب رغبة راينيرا في الانتقام بعد مقتل ابنها، وهذا يعيد إلى الأذهان حلقة الزفاف الأحمر التي شهدت مقتل العديد من أفراد عائلة ستارك وبالأخص روب ستارك ووالدته، ولكن يبدو أن الحلقة الأولى من الموسم الثاني من “House of the Dragon” ستكون مختلفة، لأنها سوف تركز على الصراع داخل عائلة واحدة تتنافس على العرش الحديدي، وليس مجرد انتقام بين عائلتين مختلفتين.

موعد بدء الموسم الثاني من “House of the Dragon”

الموسم الثاني من مسلسل “House of the Dragon” بدأ عرضه في 16 يونيو الجاري، ويتكون من 8 حلقات فقط، على خلاف الموسم الأول الذي تألف من 10 حلقات، وسوف تبث الحلقات الأسبوعية من المسلسل كل يوم أحد خلال الأسابيع القادمة، ويعتبر “House of the Dragon” واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة بشغف، وحظي الموسم الأول منه الذي عرض في عام 2022، بتفاعل واسع من الجمهور، ويعتقد البعض أن هذا العمل يعد من أكثر المسلسلات قوة وإثارة في السنوات الأخيرة، ويواصل المسلسل حالة التشويق التي أوجدها المسلسل الأصلي “صراع العروش”.