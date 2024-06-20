اطلبها ذُركا في 5 خطوات.. كيفية استخراج البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 والخدمات التي تقدمها لحاملها

البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 هي وحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد الجزائري لمواطنيها حيث يتم استخدامها في العديد من المعاملات المالية بطريقة حديثة لمواكبة التحول الرقمي العالمي، حيث يمكن من خلال هذا البطاقة التسوق الإلكتروني والدفع بها بشكل آمن تماماً على العديد من المواقع المعروفة، نظراً لكثرة التساؤلات عن كيفية طلب البطاقة الذهبية كشفت هيئة البريد في الجزائر عن خطوات استخراج البطاقة الذهبية من البريد الجزائري عبر الإنترنت، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كافة التفاصيل.

كيفية استخراج البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024

يمكن الآن لمن توفرت فيهم شروط استخراج البطاقة الذهبية استخراج البطاقة الذهبية في خمس خطوات فقط، وهذه هي الخطوات:

أولاً الذهاب إلى موقع البريد الجزائري الرسمي.

ثانياً النقر فوق زر “خدمات” ثم الضغط على تبويب”خدمة الحصول على البطاقة الذهبية”.

ثالثاً إضافة كافة البيانات المطلوبة وتحديد نوع البطاقة.

رابعاً إرسال الوثائق المطلوبة والتأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها ومراجعتها جيداً.

خامساً الكبس على أيقونة “إرسال”.

خدمات البطاقة الذهبية الجزائر 2024 لحاملها

توفر البطاقة الذهبية من البريد الجزائري العديد من الخدمات لحاملها تتلخص في التالي:

سحب 50000 ألف دينار في اليوم الواحد.

سحب من أي ماكينة atm سواء كانت تابعة للبريد الجزائري أو تابعة لأي بنك جزائري.

تسهيل التسوق عبر الإنترنت فهي تتيح إمكانيات الدفع الإلكتروني.

إمكانية تحويل الأموال لأي حساب بنكي بكل سهولة.

دقة التحويلات ومتابعة الحساب حيث يتم إرسال رسائل بالعمليات الأخيرة.

تكلفة استخراج البطاقة الذهبية بسيطة جداً لذا أصبحت هي الخيار الأول للعديد من الجزائريين.

تكلفة استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر

إذا كنت تريد استخراج البطاقة الذهبية من بريد الجزائر لأول مرة فقط تحتاج إلى 2000 دينار فقط.