حرب التنانين اشتغلت|…الحلقة الثانية من مسلسل House of the dragon الموسم الثاني 2024

مسلسل House of the dragon، تصاعدت معدلات البحث من قبل عدد كبير من المتابعين في مصر والدول العربية والغربية على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل “House of the Dragon” بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

الحلقة الثانية من مسلسل Hous of the dragon

تجري أحداث مسلسل House of the Dragon قبيل حدوث حرب أهلية في ويستروس، حيث يكون المجلس الأخضر الداعم للملك إيجون في صراع مع المجلس الأسود المؤيد للملكة رينيرا، ويعتقد كل طرف أنه الأحق بامتلاك العرش الحديدي، حيث استعرض المقطع الترويجي وجهتي نظر كلاهما.

موعد عرض مسلسل house of the dragon

عبر عمليات البحث المتزايدة من قبل المتابعين وعشاق هذا النوع من المسلسلات المشوقة والمليئة بالإثارة، يتساءل الكثيرون عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل “House of the Dragon”، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في صباح يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، في تمام الساعة السابعة صباحًا، كما تم عرض حلقة يوم الأحد الماضي 16 يونيو 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عبر شبكة HBO Max.

مواعيد بث حلقات مسلسل House of the Dragon

من المقرر عرض حلقة جديدة من المسلسل كل أسبوع، وقد تم تحديد مواعيد العرض كما يلي: