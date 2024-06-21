التسجيل متاح الآن .. منحة المراة الماكثة في البيت 2024

حظيت منحة المرأة ربة المنزل باهتمام كبير في الجزائر، حيث تهدف هذه المبادرة الحكومية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الظروف الحالية ومع ذلك، توجد بعض الشروط التي يجب أن تستوفيها المتقدمات لهذه المنحة سوف نقوم بتوضيح هذه الشروط في هذا المقال.

التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل

من أجل الحصول على منحة بقيمة تصل إلى 1000 دينار جزائري للنساء غير العاملات، يمكن اتباع الخطوات التالية من خلال موقع البديل للتشغيل:

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتوظيف.

التسجيل في خدمة إعانة البطالة، ثم الانتقال إلى خدمة دعم المرأة التي تبقى في المنزل.

أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب سابقًا، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

يتعين عليك هنا اختيار مكان الإقامة وملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة وفقًا للتعليمات الموجودة في الموقع.

يجب ارفاق الوثائق المطلوبة للتسجيل، مثل شهادة الجنسية وتأكيد الحالة الوظيفية، كنسخ منها.

بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات، اضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب.

شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

وضعت الحكومة الجزائرية منحة للمرأة التي الماكثة في المنزل، مع مجموعة من المعايير والشروط التي تهدف إلى تحديد النساء الأكثر حاجة في المجتمع. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: