من هنا رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة وأهم الشروط

تعد خدمة حجز البطاقة الوطنية واحدة من الخدمات الإلكترونية الأكثر انتشارًا في العراق، حيث توفر للمواطنين العراقيين الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية الأساسية، وقد قامت الدولة بتوفير بعض الخطوات اللازمة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، بهدف تسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات التي يحتاجونها بكل سهولة ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة الحجز وأهم الشروط.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تفاصيل خطوات حجز البطاقة الوطنية لعام 2024 إلكترونيًا من خلال رابط حكومي مباشر كما يلي:

يجب الدخول الموقع الإلكتروني مديرة شؤون البطاقة الوطنية

ثانيًا، اضغط على زر خدمة الخرائط الوطنية.

بعد ذلك، يتعين عليك إكمال استمارة حجز بطاقة الهوية الوطنية بجميع المعلومات المطلوبة.

ومن ثم قم بتدوين رقم الهاتف الخاص بك.

يجب عليك التحري عن صحة ودقة جميع البيانات المطلوبة التي تقوم بإدخالها.

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة كاملة.

في النهاية، يجب عليك النقر على زر الاستفسار.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية ويعيش في العراق بصفة دائمة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

الحرص على تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

الالتزام بالوصول في الزمن الذي تحدده الإدارة.

تزويد بيانات دقيقة، لأن تقديم معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى تحمل المتقدم للمسؤولية القانونية.

الوثائق المطلوبة لحجز الهوية الوطنية الموحدة

لحجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية عبر الإنترنت دون الحاجة لمغادرة المنزل، يجب على المواطن تقديم المستندات التالية: