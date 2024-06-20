“تحميل النتيجة pdf”.. نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في عموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول، اجواء من القلق والتوتر تخيم على الجميع في انتظار الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول التي تعد واحدة من أهم المراحل الدراسية على الاطلاق، إذ أن النجاح بها يعني التحاق الطالب بمرحلة التعليم الجامعي، ولايزال الطلاب يؤدون امتحانات الدور الاول في كافة المحافظات علماً بأن النتيجة سوف تظهر بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح الشهر القادم، واليكم رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2024 عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول

ومن المتوقع أن تعلن نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول بعد منتصف شهر يوليو القادم بحيث تكون اعمال التصحيح قد انتهت بشكل تام، حيث كانت امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 قد انطلقت في يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 من يوليو وفقا لما أعلنته الوزارة رسميا، وسيتم رفع كشوف النتائج عبر المواقع الرسمية التي خصصتها الوزارة لذلك، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول.

قم باختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

قم بادخال بيانات الطالب بشكل صحيح وكامل.

اضغط على كلمة “تنزيل”.

خلال ثانية سيتم تحميل كشوف النتيجة بصيغة pdf.

قم بفتح الكشوفات والبحث عن اسمك.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول

من المقرر أن يتم تفعيل رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول قريبا، علما بأن عمليات التصحيح والمراجعة تتم اولا باول داخل جميع الكنترولات، مما يجعلنا نجزم أن النتيجة ستعلن سريعا بعد ايام قليلة من انتهاء الاختبارات، ووفقا لجدول الامتحانات الموضوع فأن الامتحانات تبدأ يوميا في تمان الساعة السابعة مساءا بتوقيت بغداد.