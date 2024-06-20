عالم مغامرات القط والفأر… تردد قناة توم جيري الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

مع بدء إجازة الصيف وانتهاء العام الدراسي بدأ العديد من الآباء والأمهات في البحث عن تردد قناة توم جيري الجديد 2024 سواء على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى كيفية ضبط التردد تتميز قناة توم آند جيري بتقديم أفلام كرتون على مدار اليوم، وتعرض سلسلة كرتون توم آند جيري الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار والكبار على حد سواء، في هذا المقال سنوضح التردد الجديد لقناة توم وجيري لتسهيل متابعة الأسر لمحتوياتها المميزة.

تردد قناة توم جيري الجديد 2024

تعد قناة توم وجيري واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج الترفيهية للأطفال، حيث تقدم تشكيلة متنوعة وشيقة من أفلام الرسوم المتحركة تتميز القناة بجودة عالية في الإشارة، مما يضمن للمشاهدين تجربة ممتعة ومريحة أثناء المشاهدة وتمتلك القناة ترددها الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات بالتفاصيل التالية:

تردد قناة توم جيري على نايل سات

التردد: 12149

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة توم جيري على عرب سات

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

استقبال تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال

يمكن تحديث تردد قناة توم وجيري الجديدة لعام 2024 على نايل سات باتباع هذه الخطوات البسيطة:

ابدأ بالضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون. اختر البحث من القائمة التي ستظهر.

حدد القمر الصناعي الذي تود البحث عن القناة عليه، سواء كان نايل سات أو عرب سات. أدخل بيانات التردد المطلوبة مثل التردد ومعامل الاستقطاب في الحقول المخصصة. بعد إدخال البيانات بشكل صحيح ابدأ عملية البحث. انتظر حتى يتم عرض قائمة القنوات المكتشفة. ستجد قناة توم وجيري ضمن القنوات المتاحة في القائمة.

باتباع هذه الخطوات يمكن بسهولة استقبال تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات في عام 2024.