“استقبلها الان”.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV الجديد

تعرض قناة وناسة محتوى ترفيهي متميز ويشمل الأغاني والأناشيد للأطفال وتناسب أيضا مختلف الأعمار مما جعل القناة من القنوات الفضائية المجانية المفضلة لدي الكثير من المتابعين، لذلك يبحث عدد كبير من الأمهات عن تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV الجديد نظرا لجودة ونقاء الصورة والصوت، وأيضا تقدم القناة محتوى متميز ورائع للغاية للأطفال، لذا دعونا نقدم لكم أجدد تردد للقناة فيما يلي تابعونا.

تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV الجديد

تعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات الفضائية والرائد’ لأنها تقدم محتوى للأطفال مميز وجيد للغاية، كما تقدم الكثير من البرامج الدينية والثقافية والترفيهية للأطفال برامج متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية ويتمثل تردد القناة الجديد فيما يلي:

تردد القناة : 11470.

: 11470. القمر الصناعي لقناة: نايل سات.

نايل سات. معدل ترميز القناة: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 استقطاب القناة : عمودي.

: عمودي. الجودة: SD

تردد قناة وناسة على العرب سات

استكمال حديثنا عن تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV الجديد إليكم تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي العرب سات فيما يلي:

تردد القناة : 11270.

: 11270. معدل استقطاب القناة: رأسي.

رأسي. معدل ترميز الخطأ : ¾

: ¾ جودة القناة: HD

أغاني قناه وناسة 2024 الجديدة

تعتبر القناة من أفضل القنوات لأنها تمتز بصورة ذات جودة عالية ونقية وصوت أيضا، كما تقدم القناة مجموعة من القنوات المفضلة لدى الأطفال وهي تتمثل فيما يلي: