توه..استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1445||رابط منصة الدعم والحماية تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني

استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تفعيل وإطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ومن خلال هذا البرنامج يمكن للمواطنين أن يحصلو على مساعدات بشكل شهري في صورة مبالغ مالية، وذلك لذوي الدخل المنخفض وهذا يدعم المواطنين في مجابهة الحياة المعيشية الصعبة، وبالتالي فإنه يعمل على تحقيق ضمان اجتماعي وتكافل بالمجتمع، حتى يصل الدعم لكافة المستحقين، وللتعرف على طريقة استعلام الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية.

استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يعمل الضمان الاجتماعي على تحقيق الحماية الاجتماعية بين الفئات الأكثر احتياجاً، بتوفير المأكل والمشرب والملبس وكذلك والمساعدة في الحصول على خدمات اجتماعية مناسبة، كما أن المواطنين الأكثر احتياجاً في حاجة إلى تأمين المعيشة في حالة المرض أو البطالة أو في حالة الشيخوخة أو الترمل، بالإضافة إلى فقد العديد من الوسائل التي تساعد على حياة كريمة نتيجة وجود ظروف خارجة عن الإرادة.

الخطوات اللازمة للتسجيل بالضمان الاجتماعي

وحتى تتمكن من الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور قم باتباع تلك الخطوات البسيطة: