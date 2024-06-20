بجودة hd شاهد الآن أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165مترجمة باللغة العربية على جميع الأقمار الصناعية

يرتقب عشاق الدراما التركية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 على قناة الفجر الجزائرية بفارغ الصبر، فلقد حققت الحلقة السابقة أعلى نسبة مشاهدة داخل تركيا والوطن العربي كله، فمنذ أن تم عرض المسلسل على الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية تمكن من تصدر قائمة أفضل الأعمال التركية التاريخية التي لم يسبق لها مثيل من قبل، حيث يشارك في هذا العمل الضخم مجموعة من كبار الفنانين الأتراك أبرزهم الممثل بوراك أوزتشيفيت.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

يعرض الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 على العديد من القنوات الفضائية بجودة عالية فائقة الدقة والنقاء على النايل سات، حيث تنقل قناة الفجر الجزائرية الحلقة الجديدة مساء كل يوم خميس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد عرضه مباشرة وبشكل حصري على الشاشات التركية قناة ATV التركية في يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء من كل أسبوع، ومن الجدير بالذكر فلقد أعلنت إدارة القناة انتهاء حلقات الموسم الحالي، وفي شهر سبتمبر المقبل سيتم استكمال وعرض الموسم الجديد.

استقبال تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتاح الآن استقبال ترددات القنوات الناقلة للمسلسل التركي المؤسس عثمان مترجم باللغة العربية على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية وبإشارة قوية، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة كافة الحلقات بدون أي فواصل إعلانية مزعجة من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية الناقلة له، ومن أشهر تلك المنصات منصة عشق وكذلك موقع إيجي بست، وفيما يلي تردد القنوات: