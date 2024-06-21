الذهب يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 في محلات الصاغة “الذهب طالع لفوق”

Hossam تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
الذهب يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 في محلات الصاغة “الذهب طالع لفوق”
سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21
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Hossam

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