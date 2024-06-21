الذهب يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 في محلات الصاغة “الذهب طالع لفوق”

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21، الاردن من دول المنطقة التي تأثرت بالاحداث السياسية والحرب الدائرة منذ عدة أشهر، مما ادى الى تذبذب الاوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب، لذا أصبح قطاع عريض من الشعب يهتم بمعرفة سعر الذهب يوميا ويتساءل عن اخر المستجدات عن سعر البيع والشراء خصوصا مع قدوم عيد الأضحى المبارك وازدياد معدل الأعراس والمناسبات السعيدة، وسنستعرض لهؤلاء اليوم في مقالنا التالي سعر جرام الذهب اليوم في الاردن لمختلف العيارات.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 في محلات الصاغة بلغ سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 وفقا لما اعلن عنه البنك المركزي الاردني سعر 47.2 دينار للبيع و 45.2 للشراء وهو ما يشير الى ارتفاع سعره عن الأيام الماضية مما أدى الى قلة الاقبال على عمليات البيع والشراء حيث ينتظر الكثيرون حدوث استقرار في الأسعار، وسنستعرض لكم فيما يلي كافة العيارات وأسعار البيع والشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 54.7 دينار للبيع، و 52.3 دينار للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 47.2 دينار للبيع، و 45.2 دينار للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 42.2 دينار للبيع، و 38.7 دينار للشراء. سعر الذهب اليوم في الأردن في البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي في الاردن تم تحديد أسعار الذهب اليوم في العراق والتي اعلنت عنها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وتختلف اسعار البيع عن أسعار الشراء حيث يقل سعر البيع بمقدار بسيط عن سعر الشراء، وجاءت الأسعار المقررة على النحو التالي : بلغ سعر اونصة الذهب في الأردن 1638.92 دينار للشراء، أما سعر البيع فبلغ 1637.28 دينار.

أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 368.89 دينار للشراء، وبلغ 368.52 للشراء.