من هنا.. نتائج البيام التعليم المتوسط الجزائر 2024 استعلم الآن

نتائج التعليم المتوسط لعام 2024 في الجزائر، التي ينتظرها العديد من الطلاب والطالبات في الأسبوع الأول بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بحسب مصادر تعليمية متعددة في الجزائر، من المتوقع الإعلان عن النتيجة النهائية للتعليم المتوسط لعام 2024 في منتصف الأسبوع، مما يتسبب في طمأنة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذين لا يزالون في انتظار نتائج الدور الأول ونقدم لكم في هذا التقرير عبر موقع البديل الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة البيام لعام 2024.

طريقة الاستعلام عن نتائج البيام التعليم المتوسط

أما بخصوص طريقة الاستعلام عن النتيجة نتائج شهادة التعليم المتوسط لعام 2024، وبعد تقديم الرابط المخصص للحصول على النتائج، يمكن لأولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج البيام لعام 2024 باستخدام الخطوات التالية:

يجب زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات.

ثانيًا، في الحقل المخصص لذلك، يجب إدخال رقم الطالب وكلمة السر.

ثم قم باختيار ايقونة النتائج.

اضغط على خيار “إظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط”.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة.

الضغط على خانة عرض النتائج.

ستظهر لك جميع تفاصيل نتيجة الطالب.

متى ستُعلَن نتائج امتحان البيام لعام 2024 في الجزائر؟

تُعلن النتائج على الموقع الإلكتروني يوم السبت، 29 يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر كما هو معلن و يمكنك أيضًا الحصول على النتيجة عن طريق اخر وهو الاشتراك في خدمة الرسائل النصية عبر الأرقام التالية:

الاتصال عبر *567#.

إرسال رسالة نصية عبر الرقم 6262.

نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لعام 2024 bem.onec.dz

تؤكد وزارة التربية والتعليم الجزائرية على أن عملية تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات تتم حالياً بعناية ودقة شديدة من قبل اللجان المتخصصة، لضمان حصول كل طالب على حقه كما تدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الاستماع للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارة.