استعلم وسددها فورا.. خطوات معرفة غرامات المرور الرقم الألماني 2024 عبر منصة أور الالكترونية وقيمة الغرامة

في الآونة الأخيرة شهدت عمليات البحث في العراق عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 زيادة كبيرة بين المواطنين المتعلقة بالمركبات التي تحمل لوحات ترقيم ألمانية لعام 2024، يعكس هذا الاهتمام المتزايد الرغبة في الاطلاع على المخالفات المرورية و تسديدها عبر وسائل إلكترونية، و أطلقت مديرية المرور العامة بالعراق خدمة جديدة تمكن المواطنين من الاستعلام عن غرامات المرور عبر منصة أور الإلكترونية، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة العراقية للتحول الرقمي في كافة القطاعات.

غرامات المرور الرقم الألماني 2024

في العراق يظهر الاهتمام المتزايد من قبل أصحاب السيارات بالبحث عن المخالفات المرورية التي قد تكون مسجلة على مركباتهم، بهدف تسديدها مسبقا لتفادي تكبد غرامات التأخير البالغة، وتوضح مديرية المرور أنها قد فتحت نافذة لتسهيل هذه العملية مما يمكن جميع المواطنين من تسديد قيمة المخالفات المرورية قبل أن تفرض عليهم غرامات التأخير باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة أور الالكترونية

يتم تسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على خانة استعلام جديد.

كتابة رقم المركبة الألماني.

النقر على خانة الاستعلام.

ستظهر لك تفاصيل الغرامات المرورية الخاصة بالمركبة.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

تأكيد عملية دفع الغرامات للمركبة.

غرامات المرور العامة 2024

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن قيم الغرامات المرورية المتفاوتة وفقا لنوع المخالفة أثناء القيادة، حيث تتراوح قيمة هذه الغرامات بين 1000 و10000 دينار، وتكون قيمة الغرامة كالتالي: