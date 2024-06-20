عاجل وزارة المالية العراقية توضح.. موعد إيداع رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تطبيق زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين منذ شهر يونيو 2024، وذلك في ظل سعي الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع، لذلك تزايد البحث من قبل المواطنين المستحقين في العراق عن معرفة موعد صرف رواتب التقاعد لشهر تموز وهذا سوف نوضحه لكم في هذا التقرير.

شروط الاستفادة من الزيادة الجديدة في العراق

أوضحت وزارة المالية في العراق الشروط والضوابط التي يجب توافرها من أجل الاستفادة من الزيادة الجديدة التي أقرتها الوزارة وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص حاصل على الجنسية العراقية.

ألا يكون راتب المتقدم أكثر من مليون دينار.

أن يكون لدى المواطن حساب بنكي فعال.

على المواطن تسديد جميع مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية.

أن يقيم الشخص إقامة دائمة في العراق.

أن تصل مدة الخدمة إلى 20 سنة أو أكثر.

موعد إيداع رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2024

في السياق نفسه أوضحت الحكومة العراقية أن موعد صرف مستحقات المتقاعدين في العراق يكون أول يوم من الشهر الميلادي وفي حالة وجود عطلة رسمية يتم تبكير موعد الصرف بيوم أو تأخيره.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

تستخدم الوزارة أفضل التقنيات الحديثة في جميع الخدمات المتعلقة بالوزارة كما أتاحت وزارة المالية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع الوزارة عبر الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: