“قدم الان”.. طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية الدورة 68 في السعودية 1445/1446

تعتبر كلية فهد الأمنية هي أحد القطاعات العسكرية، حيث يرغب الكثير من الطلاب التقديم في كلية الملك فهد الأمنية خاصة بعد مشاهدة تخريج الدورة 65 من طلبة البكالوريوس العلوم الأمنية، لذلك كشفت الإدارة المسؤولة لكلية الملك فهد عن بدء لب التسجيل لاستقبال طلاب الدفعة الجديدة من المقبولين بالكلية، وتم للالتحاق بدورة 68، لكن يوجد مجموعة من الشروط للقبول في الكلية دعونا نتعرف عليها ونتعرف أيضا على طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية الدورة 68 تابعونا.

شروط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية الدورة 68

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب المتقدمين لكي يتم التسجيل والقبول داخل كلية الملك فهد الأمنية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

إن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة لعام 145.

لا بد من أن يتراوح عمر الطالب من بين 17 عاما حتى 22 عاما.

إن يكن المعدل التراكمي في الشهادة الثانوية العامة لا يقل عن 80 %.

اجتياز المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات.

إن تكون اختبارات القدرات العامة لا تقل عن 70 %.

يشترط ألا يعاني المتقدم من أي أمراض عقلية أو جسيمة.

موعد تسجيل كلية الملك فهد الأمنية الدورة 68

تم فتح باب التقديم لحملة الثانوية العامة للتقديم على يحصلوا على درجة البكالوريوس العلوم الأمنية وسيكون من يوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري والموافق 14 من ذي الحجة 1445، ويستمر باب التقديم حتى يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 والذي يوافق هجريا 18 ذا الحجة 1445 ويتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر توظيفا.

طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية الدورة 68

للالتحاق في الكلية يجب عليك تنفيذ واتباع الخطوات الآتية: