وزارة التربية العراقية تعلن .. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دوراول

نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 يمكن تنزيلها مباشرة لجميع المحافظات العراقية التي تنتظر بفارغ الصبر، بدءاً من الرصافة الأولى، مروراً بالكرخ والبصرة والسليمانية ونينوى وديالي والنجف وذي قار والمحافظات الأخرى من المتوقع الإعلان عن النتائج في الأسبوع المقبل من يوم السبت حتى الخميس من شهر يونيو 2024 حيث أصبح البحث عن النتائج موضوعاً مهماً للعديد من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العراق لذا، من خلاها مقالنا هذا سنذكر طريقة استخراج النتائج .

نتائج الثالث متوسط 2024

نظرًا لانتظار الطلاب لمعرفة النتيجة الخاصة بالصف الثالث متوسط 2024 في العراق، فإن عمليات التصحيح مازالت مستمرة حالياً على التحضيرات الأخيرة لنشر نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية العراقية وأكدت وزارة التربية أن جميع نتائج الطلاب ستكون متاحة إلكترونيًا باستخدام الاسم الرباعي ورقم الامتحاني بعد استكمال جميع أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات.

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول في العراق

يمكن استخراج نتائج الطلاب الدور الأول بالعراق بكل سهولة من خلال اتباع ما يلي

في البداية يتم دخول على موقع نتائجنا .

بعد ذلك، اختر أيقونة استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط.

بعد ذلك، ينبغي أن تشرع في إدخال اسمك الكامل في الخانة المخصصة لذلك.

ثم، حدد المحافظة التي تنتمي إليها في الأيقونة المخصصة لذلك وأدخل رقم الامتحان الخاص بك في الخانة المخصصة لهذا الغرض، ثم اضغط على الأيقونة.

الخطوة الأخيرة هي النقر على أيقونة الاستعلام لعرض النتائج مباشرة أمامكم.

من الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية بين أن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 ستكون متوفرة للاستعلام الإلكتروني بواسطة الرقم الامتحاني للطالب بمجرد المصادقة عليها.