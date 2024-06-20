ظهور أبطال جدد وعودة مالهون..الموسم الجديد من مسلسل عثمان موعد البداية والأحداث المتوقعة

الموسم الجديد من مسلسل عثمان، يعد مسلسل قيامة عثمان واحدًا من أشهر المسلسلات التركية التاريخية، حيث حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ عرضه الأول، وينتظر عشاق المسلسل بفارغ الصبر عرض الحلقات الأولى من الجزء السادس، متوقعين أن يكون واحدًا من أفضل الأجزاء التي يمكن مشاهدتها، خاصة بعد انتهاء الموسم الخامس بأحداث مثيرة ومشوقة، مما دفع المشاهدين للبحث عن الحلقات الجديدة لاستكمال تجربة المشاهدة الممتعة.

الأحداث المتوقعة في الموسم الجديد من مسلسل عثمان

من المتوقع أن تتضمن الحلقات القادمة فتح العديد من القلاع الجديدة، بما في ذلك قلعة بورصة، والقضاء على الأعداء مثل يعقوب وابنه، وسوف ينضم عدد كبير من السادة لدعم المؤسس عثمان، لذلك يعتقد كثيرون أن هذا الجزء سوف يكون من أكثر الأجزاء إثارة للاستمتاع بالمشاهدة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

من المحتمل أن يتم عرض الموسم السادس من مسلسل “قيامة عثمان” في شهر أغسطس عام 2024، أو ربما تعرض أول حلقة في أواخر شهر يوليو، خصوصًا بعد انطلاق عملية التصوير والتجهيز لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء 6

يمكن لمحبي المسلسل متابعة الحلقات الجديدة فور توفرها عن طريق تنزيل تردد القنوات التالية:

اسم القناة: اليرموك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 1167.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنك إعداد تردد القناة التي تبث مسلسل قيامة عثمان من خلال اتباع الخطوات التالية: