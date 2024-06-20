“استعلم في دقيقة”.. طريقة استخراج نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة moe-ye.net في كل المحافظات

نتائج التاسع اليمن 2024، حتى الآن لم تقم وزارة التربية والتعليم اليمنية بالاعلان عن موعد ازاحة الستار عن نتائج التاسع اليمن 2024 التي ينتظرها جميع الطلاب على أحر من الجمر، إذ أن النجاح في تلك المرحلة يعد بوابة للالتحاق بمرحلة تعليمية جديدة، وفي حالة أن رسب الطالب في عدد من المواد يكون مؤهلا لخوض اختبارات الدور الثاني، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية اونلاين.

نتائج التاسع اليمن 2024

ويمكنك الحصول على درجاتك بالكامل في نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير الذي يتابع عن كثب اعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكشوف، فيما اشارت المؤشرات الاوليى أن نسبة النجاح في الصف التاسع هذا العام مرتفعة بشكل كبير نظرا لأن الامتحانات قد جائت في مستوى الطالب المتوسط ووفقا لما تم تدريسه في مختلف المواد، واليكم طريقة استخراج نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة:

على الطالب الدخول على منصة وزارة التربية والتعليم اليمنية.

قم بتحديد قسم الخدمات الالكترونية.

الآن اضغط على كلمة نتائج الطلاب.

اختر نتائج الصف التاسع 2024 الدور الاول.

قم بادخال رقم الجلوس واسم الطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك الدرجات في كافة المواد فورا، وأيضا مجموعك الكلي.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

وقريبا ستقوم الوزارة بالاعلان عن نتائج التاسع اليمن 2024 في صنعاء وعدن وجميع المحافظات بشكل رسمي، على أن يتوافر كشوف النتيجة في المدارس أيضا ليتم الاستعلام عن النتيجة بشكل سهل وميسر، وخلال التعليقات يمكنك ترك اسمك ورقم الجلوس والمحافظة لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.