رسميا رابط استخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2024 استعلم الآن

نتائج البكالوريا الجزائرية لعام 2024 أصبحت متاحة رسميًا عبر الموقع الرسمي، حيث يمكن التحقق من النتيجة النهائية في ثوانٍ قليلة هذه النتيجة تكتسي أهمية كبيرة لعدد هائل من الطلاب والطالبات والأسر التي لديها أبناء في هذه المرحلة، إذ تعتبر من العوامل الرئيسية التي تحدد مستقبلهم في الجزائر ومن هنا، نوضح لكم في هذا المقال كيفية استخراج النتائج وموعد الإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية للبكالوريا الجزائرية.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024

بعد بحث طويل من قبل العديد من المواطنين عن موعد إعلان نتائج البكالوريا لعام 2024 لجميع الطلاب، أعلنت الوزارة أن النتائج ستكون متوفرة للطلاب يوم الاثنين 15 يوليو 2024، وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر وقد بدأ الطلاب بأداء الامتحانات في 9 يونيو الحالي، وانتهوا منها يوم الخميس 13 يونيو يمكن الاستفسار عن النتائج عبر موقع فضاء التلامذة، وسنقدم لكم في هذا التقرير الرابط وخطوات الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن نتائج بكالوريا 2024

للوصول إلى النتائج، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الجزائرية عبر الرابط

إدخال رقم التسجيل وكلمة المرور.

الضغط على زر النتائج.

اختيار إصدار نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط في الجزائر.

إدخال البيانات المطلوبة.

اضغط على زر عرض النتائج ومن ثم انتظر حتى تظهر.

كيفية سحب استدعاء البكالوريا

تتيح الوزارة لكل الطلاب إمكانية تحميل استدعاء امتحان البكالوريا 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: