“عبر فيديو لاروز“ مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 مترجمه على vedio laroza

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 مترجمه، من أكثر المسلسلات نجاحا في تركيا في السنوات الأخيرة مسلسل قيامة عثمان الذي تدور أحداثه في إطار تاريخي درامي حول عصر تأسيس الدولة العثمانية وما قام به البطل عثمان الغازي من أجل النهوض بالدولة ورفعة شأنها وما تميز به من شجاعة واقدام جعلته ينتصر في معاركه ضد أعدائه من الصليبيين والمغول والتتار وغيرهم، ويتساءل الكثيرون من محبي المسلسل عن كيفية مشاهدة الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان وهذا ما سنوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا التالي.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 مترجمه انتظر الكثير من جمهور مسلسل المؤسس عثمان بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة من المسلسل في موعدها الطبيعي حيث تعرض يوم الاربعاء من كل اسبوع ولكن تفاجيء الكثيرون بعدم عرض الحلقة حيث اعلنت قناة atv التركية عن أن الحلقة الماضية رقم 164 كانت هي الحلقة الاخيرة من الموسم الخامس وأنه لا يوجد حلقات جديدة حاليا وأنه من المقرر بدء موسم سادس من المسلسل في شهر سبتمبر المقبل ليتم استكمال المسلسل الذي حقق نجاح منقطع النظير في تركيا والوطن العربي، لذا يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 مترجمه في الموسم الجديد من المسلسل. القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان يتم نقل مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية كل أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر القمر الصناعي ترك سات، كما يتم ترجمة المسلسل وعرضه على قناة الفجر الفضائية الجزائرية يوم الخميس من كل اسبوع في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ولمشاهدة المسلسل على قناة الفجر يمكنكم استقبالها بعد ضبط الترددات على النحو التالي : القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4