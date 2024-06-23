استعلم من هنا.. الرابط الرسمي موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024 كشف النقاط والاستعلام عن النتائج بالخطوات

يبحث الكثير من أولياء الأمور حاليا عن طريقة الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024 من أجل الاطلاع على كشف النقاط، تم إتاحة هذه الخدمة حديثا مما يتيح لهم فرصة مشاهدة نتائج الفصل الدراسي السابق الذي أجروا فيه الطلاب اختباراتهم، الآن ينتظرون بفارغ الصبر نشر النتائج عبر الموقع المتخصص الذي يتعامل بشكل خاص مع شؤون الطلاب للوصول إلى كشف النقاط، يمكن لأولياء الأمور استخدام رقم الهوية الشخصي لأبنائهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، حيث يمكنهم البحث عن النتائج والتعرف على أداء أبنائهم في الاختبارات السابقة.

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024 كشف النقاط

وزارة التربية قررت تحديد موعد لإعلان نتائج الطلاب في الفصل الثالث خلال الأيام القادمة على موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024، وستقوم بإشعار أولياء الأمور حال توفر النتائج على المنصة الإلكترونية ليتمكنوا من الدخول والاطلاع على درجات أبنائهم، وتقدم المنصة خدمات متنوعة مثل نماذج الاختبارات ومواعيد الدراسة للعام القادم والخطط الدراسية والمناهج بالإضافة إلى إمكانية استخراج الشهادات المدرسية من خلالها، يمكن طباعة هذه الشهادات من الموقع للاستخدام في التقديم لأي جهة مستقبلية مما يجعل الاحتفاظ بها أمرا ضروريا. تعتبر هذه الميزات مهمة للطلاب في جميع المراحل التعليمية.

الطلاب والطالبات في الجزائر بدأوا في البحث عن نتائجهم التي ستصدر قريبا، مع بدء عمليات تصحيح امتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط.

رابط الاستعلام عن دخول فضاء التلاميذ 2024

يمكنك التسجيل والدخول إلى موقع فضاء التلاميذ 2024 عن طريق الخطوات الآتية: