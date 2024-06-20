استخراجها خت فت.. رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 بالرقم الامتحاني

سيطرت حالة من الترقب والانتظار على جميع طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي، لذا ازدادت معدلات البحث عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، حيث تعد المرحلة الإعدادية نقطة مصيرية للطلاب في ليبيا فهي التي تحدد مستقبل الطالب في المسيرة التعليمية، لهذا يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى الحصول على أعلى الدرجات حتى يتسنى لهم دخول مرحلة الثانوية العامة التي تتيح للطلاب دخول كليات القمة، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية عبر الرابط الرسمي الذي أعلنته وزارة التعليم الليبية.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا من أداء امتحانات نهاية العام منذ قرابة شهر تقريباً وقد صرحت الوزارة عن توقف التصحيح مؤقتاً بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك وسوف تتم متواصلة التصحيح عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى في ليبيا وحتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن النتيجة حيث يتم رفع الدرجات فور إنتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

تسعى الحكومة الليبية إلى توفير جهد ووقت الطلاب وأولياء الأمور لذا صرحت وزارة التربية والتعليم اللبيبة أن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف يتم رفعها عبر موقع الوزارة الرسمي وذلك فور إنتهاء التصحيح الذي أوشك على الإنتهاء، فقط كل ما على الطلاب اتباع هذه الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجتهم: