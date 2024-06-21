“استمتع بالموسم الجديد”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 Kurulus Osman وتردد القنوات الناقلة

يعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 من أنجح المسلسلات التي تعرض في تركيا، حيث انتهى عرض الموسم الخامس من المسلسل التركي” المؤسس عثمان” مساء يوم الأربعاء، ومن هنا كثرة عملية البحث عن الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، وموعد العرض، وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير دعونا نتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 Kurulus Osman تابعونا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 Kurulus Osman

تعتبر الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان من أبرز الحلقات التي ينتظرها الكثير من المتابعين بشغف لذلك ازداد البحث بشكل كبير على جوجل على موعد العرض وقد أعلنت إدارة قناة Atv التركية أن الموسم الحالي قد انتهى ولن تعرض حلقات جديدة ومن المتوقع أن يتم عرض الموسم الجديد من المؤسس عثمان في شهر سبتمبر القادم.

تردد قنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يذاع المسلسل التركي قيامة عثمان عبر شاشات التليفزيون على قناة أي تي في التركية وقناة الفجر الجزائرية وإليكم تردد القناة فيما يلي:

القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة 11628.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

الترميز: 27500.

الجودة: اتش دي.

معدل التصحيح: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية لنقل مسلسل قيامة عثمان

لم تؤكد حتى الآن قناة أي تي في موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان، لكن من المتوقع أن يعرض المسلسل في منتصف شهر سبتمبر أو أول شهر أكتوبر، ويتمثل تردد القناة فيما يلي:

القمر الصناعي: ترك سات.

ترك سات. تردد القناة : 11628.

: 11628. معدل استقطاب القناة: أفقي.

أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. الجودة : اتش دي.

: اتش دي. معدل تصحيح القناة يكون: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 12034.

12034. معدل التصحيح يكون : ¾.

: ¾. استقطاب القناة: أفقي.

أفقي. ترميز القناة: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات