الموعد النهائي لتحديثها .. خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1445 الرابط الرسمي

بعد أن قام المسؤولين عن برنامج حساب المواطن بالإعلان عن ضرورة القيام بتحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، قد قام العديد من المستفيدين بالتساؤل عن كيفية تحديث البيانات، وما هي طرق تحديث بيانات برنامج حساب المواطن، ونظرًا لأهمية التحديث قد قام المسؤولين عن البرنامج بالإجابة على كافة تساؤلات المستفيدين، حيث أن كافة المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم لن يحصلوا على الدعم المقدم من البرنامج.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن عبر الموقع

قد أعلن المسؤولين عن برنامج حساب المواطن على الصفحة الرسمية لحساب المواطن على تويتر عن الخطوات التي يجب عليك اتباعها، من أجل تحديث بيانات حساب المواطن، وهي:

في البداية سيكون عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب برنامج حساب المواطن

ثم قم بالضغط على أيقونة استكمال، أو تعديل الطلب.

وبعدها قم بتعديل البيانات التي تريد تعديلها، وتأكد من أن كل البيانات صحيحة.

ثم قم بتقديم الطلب.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن عبر التطبيق

قد أعلن المسؤولين عن برنامج حساب المواطن عن طريقة أخري يمكنك من خلالها تحديث بيانات حساب المواطن، وهي طريقة التحديث عبر التطبيق، وهي:

قم أولًا بالدخول على متجر التطبيقات الموجود على الهاتف.

ثم قم بتنزيل تطبيق حساب المواطن.

وبعدها قم بتسجيل الدخول على التطبيق، عن طريق إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور.

ثم من الأيقونات الموجودة أمامك، قم باختيار أيقونة البيانات.

وبعدها قم بتعديل البيانات التي تريدها.

ثم قم بالضغط على أيقونة حفظ التعديلات.

الموعد النهائي لتحديث بيانات حساب المواطن

قام المسؤولين عن برنامج حساب المواطن بتوضيح الموعد النهائي الذي يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن تحديث البيانات فيه، وهذا الموعد يتمثل في التالي: في حال قد تغير أي بيانات من التي قد قدمتها حين سجلت في برنامج حساب المواطن، يجب عليك تحديث البيانات خلال 15 يوم فقط من التغير، وإلا سوف يتم إيقاف حصولك على الدعم.