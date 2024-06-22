“من هــنا” الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024 بالرقم القومي عبر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة

من أهم الخطوات التي على المعاقين أن يمروا بها هي الكشف الطبي لكي يتمكنوا من إجراء العديد من الخدمات وفي هذا المقال ستعرف طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024، فالكشف الطبي يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على العديد من الامتيازات على جميع الخدمات في الدولة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024 وإذا تم قبول إعطائك الشهادة أم لا وذلك من خلال استخدام الرقم القومي الخاص بك، وستتمكن من الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وهذا ما سنوضحه في الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. بعد ذلك اضغط على “خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة”.

ثم اختار “الاستعلام عن الطلب”.

وبعدها ادخل الرقم القومي وتأكد من أنه مكتوب بشكل صحيح.

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

ستظهر أمامك كل تفاصيل الطلب ومن ضمنها نتيجة الكشف الطبي.

استعلام نتيجة الكشف الطبي للمعاقين المجالس الطبية المتخصصة.

هناك طريقة ثانية للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كالتالي:

ادخل على وزارة الصحة والإسكان .

. بعد ذلك اضغط على الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

ادخل الرقم القومي للمستعلم.

ثم اضغط على كلمة البحث.

ستظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي بالتفصيل.

الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي للسيارات

ستحتاج إلى تجهيز الأوراق التالية: